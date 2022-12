Genshin Impact : Nomade et Faruzan présentés via des trailers

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Alors que la version 3.3 dedoit se rendre disponible dans peu de temps, au moment où nous écrivons ces lignes, HoYoverse a partagé. Ces vidéos présentent les personnages à venir, via la prochaine mise à jour, sur Genshin Impact :(plus connu sous le nom « Scaramouche ») etLa première communication visuelle, intitulée « Nomade : Isolé dans le présent et le passé », nous montre une séquence dans laquelle. Ce qui nous permet d'avoir un bel aperçu de ses capacités/attaques. Pour rappel, Nomade est un, lié à l'élément. Il pourra être obtenu par le biais des vœux, durant la première phase de la version 3.3.Le deuxième trailer concerne Faruzan, qui est décrite comme une « machiniste énigmatique » et est un. Tout comme Nomade, Faruzan maîtrise l'élémentet sera disponible, via les vœux, à la sortie de la version 3.3. Certaines de ses attaques sont présentées dans cette vidéo mais aussi à travers plusieurs publications sur le compte Twitter du jeu.Pour rappel, la version 3.3 arrive le 7 décembre prochain sur Genshin Impact, par le biais d'une nouvelle mise à jour. Celle-ci introduira, entre autres, une nouvelle quête d'histoire, de nouveaux événements, artefacts, armes, et bien d'autres éléments. Sans oublier, le mode/jeu de cartes Invocation des Sept ( « Genius Invokation TCG » en anglais). Le patch notes de la version 3.3 est, d'ailleurs, déjà disponible.Genshin Impact est à retrouver sur PC , PS4, PS5 et les appareils iOS et Android. Sachez également que vous pouvez récupérer quelques bonus grâce aux codes d'échange