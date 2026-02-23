Genshin Impact Luna V : Heure de sortie et prétéléchargement en France

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 23 février 2026 à 14h17
Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de la version Luna V de Genshin Impact, en France, afin d'être prêt pour son lancement.
Genshin Impact Luna V : Heure de sortie et prétéléchargement en France
Comme vous le savez probablement déjà, la version Luna V, qui est nommée « Chant de l'astre de la nuit - Variation : De retour, celui qui attrapa le vent », arrive bientôt sur Genshin Impact. Cette nouvelle version, qui introduit de nombreuses nouveautés (personnages, quêtes, événements, etc.), est, comme toujours, très attendue par la communauté. De ce fait, certains joueurs et joueuses se demandent quelle est l'heure de sortie de la version Luna V, en France, de Genshin Impact et donc quand il sera possible de la découvrir.

À quelle heure sort la version Luna V de Genshin Impact ? 

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Comme annoncé lors du livestream/programme spécial du 13 février dernier, la date de sortie de la version Luna V de Genshin Impact est fixée au 25 février 2026. D'après les dernières informations connues, la maintenance débutera aux alentours de 23h (heure française), ce jour-là. Ainsi, à partir de ce moment-là, les joueurs et les joueuses ne pourront plus se connecter au jeu, et ce, pendant plusieurs heures.

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En ce qui concerne la version Luna V de Genshin Impact, la durée de la maintenance est estimée à 5 heures, selon les détails partagés par HoYoverse. Cela signifie que les serveurs devraient normalement rouvrir aux alentours de 4h (heure française), le 25 février 2026, si tout se passe bien. Dès lors, Genshin Impact sera de nouveau jouable.

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Prétéléchargement de la version Luna V de Genshin Impact

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Comme précisé sur le site officiel du jeu, il est d'ores et déjà possible de prétélécharger la version Luna V de Genshin Impact, notamment sur les appareils iOS/Android, PC mais aussi sur consoles PlayStation et Xbox Series. Cette nouvelle devrait ravir les joueurs et les joueuses qui ont une petite connexion internet.


Rendez-vous donc le 25 février 2026 pour découvrir et parcourir le contenu apporté par la version Luna V sur Genshin Impact. En guise de conclusion, rappelons que le titre d'HoYoverse, qui est free-to-play (soit gratuit), est à retrouver sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PC, appareils iOS/Android ainsi que sur consoles PlayStation et Xbox Series.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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