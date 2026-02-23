Genshin Impact Luna V : Heure de sortie et prétéléchargement en France

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de la version Luna V de Genshin Impact, en France, afin d'être prêt pour son lancement.

À quelle heure sort la version Luna V de Genshin Impact ?

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Prétéléchargement de la version Luna V de Genshin Impact

Annonce de la mise à jour de version Luna V#GenshinImpact



Chers voyageurs,

L'équipe des développeurs commencera la maintenance de la mise à jour le 2026/02/25 06:00 (UTC+8). Une fois la maintenance terminée, le jeu sera mis à jour vers la nouvelle version Luna V « Chant de… pic.twitter.com/9eTYz2CEOO — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) February 23, 2026

Comme vous le savez probablement déjà,, qui est nommée « Chant de l'astre de la nuit - Variation : De retour, celui qui attrapa le vent », arrive bientôt sur. Cette nouvelle version, qui introduit de nombreuses nouveautés (personnages, quêtes, événements, etc.), est, comme toujours, très attendue par la communauté. De ce fait, certains joueurs et joueuses se demandentet donc quand il sera possible de la découvrir.Comme annoncé lors du livestream/programme spécial du 13 février dernier,. D'après les dernières informations connues,. Ainsi, à partir de ce moment-là, les joueurs et les joueuses ne pourront plus se connecter au jeu, et ce, pendant plusieurs heures., selon les détails partagés par HoYoverse. Cela signifie que. Dès lors,sera de nouveau jouable.Comme précisé sur le site officiel du jeu,, notamment sur les appareils iOS/Android, PC mais aussi sur consoles PlayStation et Xbox Series. Cette nouvelle devrait ravir les joueurs et les joueuses qui ont une petite connexion internet.Rendez-vous donc le 25 février 2026 pour découvrir et parcourir le contenu apporté par. En guise de conclusion, rappelons que le titre d'HoYoverse, qui est free-to-play (soit gratuit), est à retrouver sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PC, appareils iOS/Android ainsi que sur consoles PlayStation et Xbox Series.