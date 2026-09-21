Genshin Impact Version 7.1 : Heure de sortie et prétéléchargement en France

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de la version 7.1 de Genshin Impact en France, afin d'être prêt pour son lancement.

Comme vous le savez probablement déjà, la version 7.1 débarque très bientôt sur Genshin Impact. Cette nouvelle version, qui ajoute plusieurs nouveautés (personnages, quêtes, événements, etc.), est, comme à l'accoutumée, très attendue par la communauté. D'ailleurs, certains joueurs et joueuses se demandent quelle est l'heure de sortie de la version 7.1 de Genshin Impact, et donc à partir de quand il sera possible de la découvrir.

À quelle heure sort la version 7.1 de Genshin Impact ?

Pour rappel, la date de sortie de la version 7.1 de Genshin Impact est fixée au 23 septembre 2026. D'après les dernières informations connues, la maintenance débutera aux alentours de minuit (heure française), ce jour-là. Ainsi, à partir de ce moment-là, les joueurs et les joueuses ne pourront plus se connecter au jeu, et ce, pendant quelques heures.

En ce qui concerne la version 7.1 de Genshin Impact, la durée de la maintenance est estimée à 5 heures, selon les détails donnés par HoYoverse. Cela signifie que les serveurs devraient normalement rouvrir aux alentours de 5h (heure française), le 23 septembre 2026, si tout se passe bien. Dès lors, Genshin Impact sera de nouveau jouable.

Prétéléchargement de la version 7.1 de Genshin Impact

Comme précisé sur le site officiel du jeu, il est d'ores et déjà possible de prétélécharger la version 7.1 de Genshin Impact, notamment sur les appareils iOS/Android, PC, mais aussi sur consoles PlayStation et Xbox Series. Cette nouvelle devrait ravir les joueurs et les joueuses qui ont une petite connexion internet et qui souhaitent tout de même être là au lancement.

Annonce de la mise à jour de version 7.1#StoriesofFrostSnow #GenshinSnezhnaya #GenshinImpact



Chers voyageurs,

L'équipe des développeurs commencera la maintenance de la mise à jour le 2026/09/23 06:00 (UTC+8). Une fois la maintenance terminée, le jeu sera mis à jour vers la… pic.twitter.com/NqqOr3MLQI — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) September 21, 2026

Rendez-vous donc le 23 septembre 2026 pour découvrir et parcourir le contenu apporté par la version 7.1 sur Genshin Impact. Pour conclure, rappelons que le titre d'HoYoverse, qui est free-to-play (gratuit), est disponible sur PC, appareils iOS/Android ainsi que sur consoles PlayStation et Xbox Series.