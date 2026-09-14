Genshin Impact Version 7.1 : Date de sortie et nouveautés

HoYoverse a présenté, il y a peu de temps, la version 7.1, qui arrive prochainement sur Genshin Impact. Voici sa date de sortie ainsi que des informations sur son contenu.

Lors du livestream/programme spécial du 12 septembre 2026, le studio de développement HoYoverse a présenté la version 7.1, intitulée « Un rekview pour l'au-delà », qui arrive bientôt sur Genshin Impact. Comme à l'accoutumée, au cours de cette présentation, les équipes en charge du titre ont révélé des informations au sujet du contenu de la version 7.1 de Genshin Impact ainsi que sa date de sortie.

Quand sort la version 7.1 de Genshin Impact ?

Comme toujours, les joueurs et les joueuses de Genshin Impact attendent avec impatience la prochaine mise à jour, qui introduira, cette fois-ci, la version 7.1. Ainsi, la communauté se demande tout naturellement quand cette mise à jour sera déployée sur le fameux titre d'HoYoverse. Grâce au dernier livestream/programme spécial, nous avons la réponse : la date de sortie de la version 7.1 de Genshin Impact est fixée au 23 septembre 2026. Celle-ci sera disponible après une longue maintenance des serveurs.

Aperçu des nouveautés introduites par la version 7.1 de Genshin Impact

Comme dit précédemment, le contenu de la version 7.1 de Genshin Impact a été révélé durant cette présentation. Dès lors, et sans plus attendre, voici un récapitulatif des nouveautés apportées par la prochaine mise à jour, et donc la version 7.1, de Genshin Impact :

Une nouvelle quête d'Archons, qui met en scène la Maîtresse de la mort, Ronova.

Un nouveau boss hebdomadaire : Ronova.

Deux nouveaux personnages jouables 5 étoiles : Vesna et Vodyanitsa.

De nouveaux vœux : Première phase : Vesna et Vodyanitsa. Deuxième phase : Skirk et Escoffier.

Le Festival de désilune, qui se tient à Liyue.

De nouveaux événements.

Des nouveautés pour Paradisia milliastral, dont des événements et leurs récompenses.

Des récompenses pour célébrer le sixième anniversaire de Genshin Impact.

Rendez-vous donc le 23 septembre 2026 pour découvrir la version 7.1 de Genshin Impact. En guise de conclusion, rappelons que le titre d'HoYoverse est disponible sur consoles PlayStation, mais aussi sur Xbox Series, PC ainsi que sur appareils iOS/Android.