Genshin Impact Version 7.1 : Date de sortie et nouveautés

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 14 septembre 2026 à 15h12
HoYoverse a présenté, il y a peu de temps, la version 7.1, qui arrive prochainement sur Genshin Impact. Voici sa date de sortie ainsi que des informations sur son contenu.
Genshin Impact Version 7.1 : Date de sortie et nouveautés

Lors du livestream/programme spécial du 12 septembre 2026, le studio de développement HoYoverse a présenté la version 7.1, intitulée « Un rekview pour l'au-delà », qui arrive bientôt sur Genshin Impact. Comme à l'accoutumée, au cours de cette présentation, les équipes en charge du titre ont révélé des informations au sujet du contenu de la version 7.1 de Genshin Impact ainsi que sa date de sortie.

Quand sort la version 7.1 de Genshin Impact ? 

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Comme toujours, les joueurs et les joueuses de Genshin Impact attendent avec impatience la prochaine mise à jour, qui introduira, cette fois-ci, la version 7.1. Ainsi, la communauté se demande tout naturellement quand cette mise à jour sera déployée sur le fameux titre d'HoYoverse. Grâce au dernier livestream/programme spécial, nous avons la réponse : la date de sortie de la version 7.1 de Genshin Impact est fixée au 23 septembre 2026. Celle-ci sera disponible après une longue maintenance des serveurs.

Miniature vidéo

Aperçu des nouveautés introduites par la version 7.1 de Genshin Impact

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Comme dit précédemment, le contenu de la version 7.1 de Genshin Impact a été révélé durant cette présentation. Dès lors, et sans plus attendre, voici un récapitulatif des nouveautés apportées par la prochaine mise à jour, et donc la version 7.1, de Genshin Impact :

  • Une nouvelle quête d'Archons, qui met en scène la Maîtresse de la mort, Ronova.
  • Un nouveau boss hebdomadaire : Ronova.
  • Deux nouveaux personnages jouables 5 étoiles : Vesna et Vodyanitsa.
  • De nouveaux vœux : 
    • Première phase : Vesna et Vodyanitsa.
    • Deuxième phase : Skirk et Escoffier.
  • Le Festival de désilune, qui se tient à Liyue.
  • De nouveaux événements.
  • Des nouveautés pour Paradisia milliastral, dont des événements et leurs récompenses.
  • Des récompenses pour célébrer le sixième anniversaire de Genshin Impact.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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