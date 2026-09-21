Genshin Impact Version 7.1 : Date et personnages des bannières de la phase 1

La date de sortie de la version 7.1 de Genshin Impact, et donc des premières bannières, est connue. Retrouvez un récapitulatif des personnages et armes à venir avec la phase 1 de la version 7.1 de Genshin Impact.

La version 7.1 arrive très vite sur Genshin Impact, qui est développé par HoYoverse. Comme toujours, cela signifie que de toutes nouvelles bannières, via les vœux, seront proposées au lancement de cette nouvelle version/mise à jour.

D'ailleurs, nous savons à quelle date les premières bannières de la version 7.1 (phase 1) seront disponibles sur Genshin Impact, mais aussi quels sont les personnages et armes que les joueurs pourront tenter d'obtenir à ce moment-là.

Date des premières bannières de la version 7.1 de Genshin Impact et armes/personnages proposés

Par le biais d'une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu ainsi qu'un article sur le site officiel, les développeurs de chez HoYoverse ont indiqué que les bannières de lancement de la version 7.1 de Genshin Impact, donc celles de la phase 1, se rendront disponibles le 23 septembre 2026. À cette date, la communauté pourra essayer d'obtenir, via les vœux, les personnages suivants :

Personnages de la bannière/vœux « Quand les vents chauds caracolent » : Vesna - 5 ★, Anémo. Diona - 4 ★, Cryo. Faruzan - 4 ★, Anémo. Chongyun - 4 ★, Cryo.

Personnages de la bannière/vœux « Ballade déferlante » : Vodyanitsa - 5 ★, Hydro. Diona - 4 ★, Cryo. Faruzan - 4 ★, Anémo. Chongyun - 4 ★, Cryo.



Version 7.1 Event Wishes Notice - Phase I#GenshinImpact #StoriesofFrostSnow #Vesna #Vodyanitsa



Dear Traveler, the event wishes "When Warm Winds Cavort," "Surging Ballad," and "Epitome Invocation" will be available on September 23! pic.twitter.com/70YAuVlhiw — Genshin Impact (@GenshinImpact) September 21, 2026

Pour ce qui est des armes, voici la bannière prévue pour la phase 1 de la version 7.1 de Genshin Impact :

Armes de la bannière/vœux « Incarnation divine » : Au-delà de la chrysalide - 5 ★, Épée à une main. Hymne dans le maelström - 5 ★, Catalyseur. Nouvelle branche - 4 ★, Épée à une main. Le cœur lourd de l'hiver - 4 ★, Catalyseur. Refrain dans le vent - 4 ★, Arc. Espadon de Favonius - 4 ★, Épée à deux mains. Fléau du dragon - 4 ★, Arme d'hast.



Pour conclure, rappelons que Genshin Impact est à retrouver sur consoles PlayStation, appareils iOS/Android, mais aussi sur PC et Xbox Series.