Genshin Impact : Livestream de la version Luna VI, date et heure de l'événement

Retrouvez toutes les informations concernant la date et l'heure de diffusion du livestream/programme spécial présentant la version Luna VI de Genshin Impact.

Date et heure du livestream de la version Luna VI de Genshin Impact

Chers voyageurs, c'est l'heure de l'annonce !#GenshinImpact #GenshinSpecialProgram #GenshinLunaVI



Le programme spécial de la nouvelle version de Genshin Impact sera diffusé le 27 mars 2026 à 13 h 00 (UTC+1) sur nos chaînes officielles Twitch et YouTube.



Ce programme spécial… pic.twitter.com/vCX6fV9yG5 — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) March 25, 2026

Comment regarder le livestream de la version Luna VI de Genshin Impact ?

Chaîne Genshin Impact → Twitch

Chaîne Genshin Impact → YouTube

Bientôt,. Comme à l'accoutumée, cette nouvelle version sera présentée par le biais d'un livestream, aussi dit « programme spécial ». D'ailleurs, le studio de développement HoYoverse (anciennement miHoYo) a, récemment, précisé quand ce livestream aura lieu. De ce fait, nous connaissons à présentGrâce à une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, nous savons désormais que. Comme toujours, ce programme spécial sera retransmis sur Twitch ainsi que sur YouTube. À ce sujet, sachez queComme vous le savez probablement déjà, cette nouvelle version permettra àde faire le plein de nouveautés. Nous pouvons, ainsi, nous attendre à de nouveaux personnages jouables, via les vœux/bannières, mais aussi à de nouvelles quêtes et de nouveaux événements, entre autres. Évidemment, le programme spécial du 27 mars 2026 nous dévoilera tout ce qu'il y a à savoir à propos de. Nous serons au rendez-vous pour vous tenir informés.sera, comme dit précédemment, diffusé sur Twitch, mais aussi sur YouTube. De ce fait, si vous désirez suivre cet événement de présentation, il vous suffit de vous rendre sur la chaîne, depuis lesdites plateformes :Rendez-vous donc. Rappelons, pour conclure, que le titre d'HoYoverse est disponible sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PC, PS4, PS5, Xbox Series ainsi que sur appareils iOS/Android.