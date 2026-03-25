Genshin Impact : Livestream de la version Luna VI, date et heure de l'événement

Retrouvez toutes les informations concernant la date et l'heure de diffusion du livestream/programme spécial présentant la version Luna VI de Genshin Impact.
Bientôt, Genshin Impact va s'offrir la version Luna VI
. Comme à l'accoutumée, cette nouvelle version sera présentée par le biais d'un livestream, aussi dit « programme spécial ». D'ailleurs, le studio de développement HoYoverse (anciennement miHoYo) a, récemment, précisé quand ce livestream aura lieu. De ce fait, nous connaissons à présent la date et l'heure de diffusion du livestream/programme spécial présentant la version Luna VI de Genshin Impact
.
Date et heure du livestream de la version Luna VI de Genshin Impact
Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, nous savons désormais que le livestream/programme spécial dévoilant la version Luna VI de Genshin Impact est prévu pour le 27 mars 2026
. Comme toujours, ce programme spécial sera retransmis sur Twitch ainsi que sur YouTube. À ce sujet, sachez que vous pouvez suivre le livestream/programme spécial de la version Luna VI de Genshin Impact dès 13h (heure française) sur Twitch et sur YouTube, le 27 mars 2026
.
Comme vous le savez probablement déjà, cette nouvelle version permettra à Genshin Impact
de faire le plein de nouveautés. Nous pouvons, ainsi, nous attendre à de nouveaux personnages jouables, via les vœux/bannières, mais aussi à de nouvelles quêtes et de nouveaux événements, entre autres. Évidemment, le programme spécial du 27 mars 2026 nous dévoilera tout ce qu'il y a à savoir à propos de la version Luna VI de Genshin Impact
. Nous serons au rendez-vous pour vous tenir informés.
Comment regarder le livestream de la version Luna VI de Genshin Impact ?
Le livestream/programme spécial de la version Luna VI de Genshin Impact
sera, comme dit précédemment, diffusé sur Twitch, mais aussi sur YouTube. De ce fait, si vous désirez suivre cet événement de présentation, il vous suffit de vous rendre sur la chaîne Genshin Impact
, depuis lesdites plateformes :
Rendez-vous donc le 27 mars 2026 pour tout savoir sur la version Luna VI de Genshin Impact
. Rappelons, pour conclure, que le titre d'HoYoverse est disponible sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PC, PS4, PS5, Xbox Series ainsi que sur appareils iOS/Android.
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