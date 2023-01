Genshin Impact : Livestream de la version 3.4, date et heures de l'événement

Date et heures du livestream de la version 3.4 de Genshin Impact

Version 3.4 Special Program Preview



Dear Travelers,

It's announcement time! The special program for Genshin Impact's new version will premiere on the official Twitch channel on 1/6/2023 at 07:00 AM (UTC-5)!



Comment regarder le livestream de la version 3.4 de Genshin Impact ?

Chaîne Genshin Impact → Twitch

Chaîne Genshin Impact → YouTube

Lasera bientôt déployée sur. Comme à l'accoutumée, cette prochaine mise à jour se dévoilera davantage lors d'un livestream de présentation. D'ailleurs, nous connaissons, désormais,Comme annoncé, notamment via une publication sur le compte Twitter du jeu,. Vous le savez probablement déjà, cet événement sera retransmis sur Twitch mais aussi sur YouTube. À ce sujet, les joueurs et les joueuses pourront suivre cedès(heure française) suret dès(heure française) sur, le 6 janvier 2023.Cette mise à jour introduira, comme d'habitude, de nouveaux personnages jouables, quêtes, événements et bien d'autres éléments. À l'heure actuelle, nous n'en savons pas plus mais nous vous tiendrons bien évidemment informés, dès que de plus amples détails auront été dévoilés.Comme dit précédemment, le livestream de lade Genshin Impact sera diffusé aussi bien sur Twitch que sur YouTube, mais avec une heure de décalage. Ainsi, pour suivre l'événement, il suffit de se rendre sur la chaîne Genshin Impact, depuis lesdites plateformes :Rendez-vous donc le. Rappelons, pour conclure, que le titre d'HoYoverse (anciennement miHoYo) est disponible sur PC , PS4, PS5 ainsi que sur smartphones (iOS et Android). Sachez également que vous pouvez récupérer quelques bonus grâce aux codes d'échange