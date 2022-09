Genshin Impact : Livestream de la version 3.1, date et heures de l'événement

Date et heures du livestream de la version 3.1 de Genshin Impact

Annonce du programme spécial de la version 3.1



Un programme spécial sur la nouvelle version de #GenshinImpact sera diffusé :

● 16 septembre 2022 à 14 h 00 (UTC+2) sur Twitch

>> https://t.co/G1pMGCBzpT

● 16 septembre 2022 à 18 h 00 (UTC+2) sur YouTube

>> https://t.co/sHQAkLy8Dt pic.twitter.com/F9V9ea9iOi — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) September 14, 2022

Comment regarder le livestream de la version 3.1 de Genshin Impact ?

Chaîne Genshin Impact sur Twitch

Chaîne Genshin Impact sur YouTube

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

La version 3.1 dedoit, normalement, arriver à la fin de ce mois de septembre. D'ailleurs, miHoYo/HoYoverse a prévu un livestream pour présenter cette prochaine mise à jour et donne donc rendez-vous aux joueurs et aux joueuses pour découvrir son contenu.Comme annoncé, notamment via le compte Twitter du jeu, le livestream présentant la version 3.1 de Genshin Impact se tiendra. L'événement sera retransmis sur les canaux habituels de communication, soient YouTube et Twitch. De ce fait, les joueurs et les joueuses pourront suivre ce livestream dès(heure française) suret dès(heure française) sur, le 16 septembre.Grâce à la version 3.1, les joueurs pourront, bien entendu, découvrir de nouveaux personnages, dont Cyno (Électro, 5*), Candace (Hydro, 4*) et Nilou (Hydro, 5*). Comme d'habitude, nous pouvons également nous attendre à plusieurs nouveaux événements et quêtes. D'après les dernières informations partagées, la version 3.1 de Genshin Impact devrait se rendre disponible le 28 septembre prochain, date à laquelle le titre souffle sa deuxième bougie.Comme dit précédemment, le livestream de la version 3.1 de Genshin Impact sera diffusé sur Twitch, mais aussi sur YouTube. Ainsi, pour suivre l'événement, il suffit de se rendre sur les chaînes Genshin Impact, depuis lesdites plateformes :Rendez-vous donc le 16 septembre prochain pour tout savoir sur la version 3.1 de Genshin Impact. Pour rappel, le titre de miHoYo/HoYoverse est disponible sur PC , PS4, PS5 ainsi que sur smartphones (iOS et Android). Sachez également que vous pouvez récupérer quelques bonus grâce aux codes d'échange