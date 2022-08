Genshin Impact : Livestream de la version 3.0, date et heures de l'événement

Date et heures du livestream de la version 3.0 de Genshin Impact

Annonce du programme spécial de la version 3.0 📢



Un programme spécial sur la nouvelle version de #GenshinImpact sera diffusé :

● 13 août 2022 à 14 h 00 (UTC+2) sur Twitch

>> https://t.co/G1pMGCB1Al

● 13 août 2022 à 18 h 00 (UTC+2) sur YouTube

>> https://t.co/sHQAkLxANV pic.twitter.com/DD1JYr9AxN — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) August 11, 2022

Comment regarder le livestream de la version 3.0 de Genshin Impact ?

Chaîne Genshin Impact sur Twitch

Chaîne Genshin Impact sur YouTube

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les joueurs et les joueuses de, développé par miHoYo/HoYoverse, attendent avec impatience l'arrivée de lasur le soft. En effet, celle-ci apportera plusieurs nouveautés, dont la région de Sumuru, l'élément Dendro et de nouveaux personnages. À ce sujet, le studio a, récemment, indiqué laprévu pour présenter la prochaine mise à jour.Le livestream présentant la version 3.0 de Genshin Impact se tiendra. Ce programme sera diffusé sur les canaux habituels de communication, à savoir Twitch et YouTube. Ainsi, les joueurs et les joueuses pourront regarder ce livestream dès(heure française) suret dès(heure française) sur, le 13 août.En ce qui concerne les nouveautés apportées par la version 3.0, nous savons déjà que cette mise à jour introduira une toute nouvelle région, soit. Par ailleurs, nous pourrons découvrir un nouvel élément, dit, en plus de. Pour l'occasion, les développeurs de Genshin Impact dévoileront probablement la date de déploiement de cette version tant attendue.Comme dit précédemment, l'événement sera diffusé sur Twitch mais aussi sur YouTube. Ainsi, pour le regarder, il suffit de se rendre sur les chaînes Genshin Impact, depuis lesdites plateformes :Rendez-vous donc le 13 août prochain pour tout savoir sur la version 3.0, bientôt déployée sur Genshin Impact. Pour rappel, Genshin Impact est disponible sur PC , PS4, PS5 et les appareils iOS et Android. Sachez également que vous pouvez récupérer quelques bonus grâce aux codes d'échange