Genshin Impact : HoYoverse dévoile les personnages de la version 3.5

Mika ‧ Coordonnées du givre clair

Arpenteur de l'Ordre de Favonius#GenshinImpact pic.twitter.com/A9AowLnIBx — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) January 16, 2023

Dehya ‧ Crinière ardente

Mercenaire affranchie du désert#GenshinImpact pic.twitter.com/AB1guvCjcm — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) January 16, 2023

À l'heure où nous écrivons ces lignes, la version 3.4 n'est pas encore arrivée sur. Pour autant, nous connaissons déjà son heure de sortie en France et le patch notes de cette mise à jour a, récemment, été dévoilé. Or, le studio de développement, via la version 3.5.En effet, grâce à plusieurs publications sur le compte officiel Twitter du jeu, nous savons d'ores et déjà que la. Mika est « arpenteur de l'Ordre de Favonius » et est affilié à l'élément Cryo. Dehya, qui est décrite comme « mercenaire affranchie du désert », est de l'élément Pyro.En dehors de leur visuel, HoYoverse n'a, pour le moment, pas dévoilé de plus amples détails. Nous ne connaissons pas encore la date de déploiement de la version 3.5 sur le soft. Évidemment, nous vous tiendrons informés dès que le studio de développement en charge du titre aura communiqué à ce sujet.Rappelons que la version 3.4 introduira une nouvelle zone de jeu ainsi que de nouveaux donjons, monstres, personnages, événements et une quête d'histoire liée à Alhaitham.Genshin Impact est à retrouver sur PS4, PS5, PC et les appareils iOS et Android. Sachez également que vous pouvez récupérer quelques bonus grâce aux codes d'échange