À quelle heure sort la mise à jour 3.4 de Genshin Impact ?

Prétéléchargement de la mise à jour 3.4 de Genshin Impact

Le pré-téléchargement est disponible

Chers voyageurs,

La fonctionnalité de pré-téléchargement est désormais disponible sur les plateformes mobile et PC.https://t.co/kyOjwykrAO#Genshinlmpact pic.twitter.com/zF0NrfXuL0 — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) January 16, 2023

Comme vous le savez probablement déjà, la, intitulée « Sous les carillons de l'exquise nuit » arrive bientôt sur. Les joueurs et les joueuses l'attendent, d'ailleurs, avec impatience. Cette mise à jour introduira de nouveaux éléments au jeu : personnages jouables, bannières, événements, quêtes, etc. La communauté se demande, ainsi,Comme annoncé lors du dernier livestream, ladese rendra disponible le mercredi 18 janvier 2023.(heure française), la veille. Ainsi, les joueurs ne pourront pas se connecter au jeu durant quelques heures. La mise à jour pourra être téléchargée à ce moment-là (si vous n'avez pas accès à son prétéléchargement). En ce qui concerne la, la durée de la maintenance des serveurs est estimée à 5 heures. De ce fait, les serveurs devraient, normalement, rouvrir aux alentours de 4h (heure française), si tout se passe bien.À propos du contenu de cette mise à jour, nous savons que laapportera de nouveaux personnages jouables, bannières, quêtes mais aussi événements, monstres et une nouvelle zone.Comme indiqué dans une récente publication sur le compte officiel Twitter du jeu,, notamment sur smartphones et PC. Rappelons que le studio de développement en charge du titre, HoYoverse, avait rendu cette fonctionnalité disponible à la fois du mois de mai de l'année 2022. Remarquons, d'ailleurs, que si vous êtes sur PC, vous pouvez continuer à jouer pendant ce téléchargement. Ce qui n'est, malheureusement, pas le cas sur smartphones.Rendez-vous donc le 18 janvier pour découvrir lade. Pour rappel, le titre est disponible sur PC , PS4, PS5 et les appareils iOS et Android. Sachez également que vous pouvez récupérer quelques bonus grâce aux codes d'échange