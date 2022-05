Genshin Impact est-il cross-play ?

Genshin Impact, le cross-play disponible ?

Sorti en 2020, Genshin Impact a fait et fait toujours autant parler de lui. Depuis son lancement officiel, les serveurs de Genshin Impact ne désemplissent pas tant les joueurs et les joueuses aiment se plonger dans le monde de Treyvat. D'ailleurs, ils peuvent compter sur des mises à jour régulières, apportant leur lot de nouveautés et changements.Pour rappel, Genshin Impact est un jeu d'action et RPG, proposant de traverser l'aventure aussi bien en solo qu'en multijoueur. Toutefois, celles et ceux qui comptent jouer avec leurs amis se demandent siAvant tout, rappelons que la fonctionnalité du cross-play permet aux joueurs, venant de différentes plateformes de jeu, de profiter d'un titre ensemble. Par exemple,, pour ne citer que cet exemple, propose effectivement du cross-play, car les personnes sévissant sur PC peuvent jouer au battle royale avec les joueurs venant des consoles PlayStation et Microsoft.Pour en revenir à Genshin Impact et à la question du cross-play, sachez que. De ce fait, les joueurs et les joueuses sur PS5 ou bien PS4 pourront former une équipe avec des personnes sévissant sur Nintendo Switch ou PC. Et inversement, d'ailleurs. C'est également le cas pour celles et ceux profitant de Genshin Impact sur smartphones. Pour ajouter des joueurs et des joueuses venant d'autres plateformes, il suffit d'avoir atteint le rang d'aventurier 16, avoir leur UID et de les inviter en tant qu'ami, dans le menu adéquat.Par ailleurs, rappelons qu'une carte interactive de Genshin Impact est disponible sur la Toile. Ce qui pourrait grandement vous être utile si vous êtes à la recherche d'un item, d'un lieu, d'une ressource ou bien d'une quête précise. Nous vous avons concocté un guide à ce sujet Pour rappel,est disponible, et ce gratuitement, sur PS4, PS5, PC et smartphones (iOS et Android).