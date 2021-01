Comment jouer en AZERTY sur Genshin Impact ?

Recherchez « Langues » dans la recherche Windows. Cliquez sur « Modifier les paramètres de langue et de clavier ».

Choisissez « Anglais (États-Unis). Votre clavier est maintenant en anglais. Il suffit de choisir « Français (France) pour retrouver la langue par défaut.



Si vous aviez l'habitude de jouer à Genshin Impact sur PS4 ou téléphones et que vous décidez, pour une raison ou une autre, de tenter l'expérience sur PC , vous pourriez être surpris puisqu'il n'est pas possible depour diriger son personnage. Cependant, si c'est votre cas, pas de panique, nous vous expliquons comment faire pour profiter de la meilleure expérience possible etSachez qu'il est possible de passer du clavier « français » (AZERTY) à un clavier anglophone, appelé QWERTY. Pour cela, vous avez deux possibilités, la deuxième étant beaucoup plus simple et rapide. Voici les étapes à suivre :Sachez toutefois qu'il existe une combinaison de touches afin de basculer très rapidement entre l'une et l'autre des langues. Pour ce faire, vous n'avez qu'à. Pour remettre le clavier en français, vous n'avez qu'à réappuyer sur ces deux touches.Notez qu'il est possible que miHoYo finisse par implanter la possibilité de configurer ses touches en jeu, étant donné queest devenu un véritable succès depuis son arrivée sur PC, PS4 et mobiles à la fin du mois de septembre 2020.