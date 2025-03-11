FragPunk explose tout à son lancement et dépasse déjà Delta Force et Overwatch 2

Le jeu de tir tactique a connu un lancement réussi, et fait mieux que certains cadors du genre sur Steam.
Disponible depuis le 7 mars sur PC, via Steam, FragPunk a connu un lancement réussi
. Si celui-ci a été facilité par son système économique, free-to-play, les retours très positifs ont permis aux joueurs de le découvrir, le propulsant même parmi les FPS les plus populaires de Steam.
Un démarrage explosif pour FragPunk
FragPunk s'impose déjà comme un sérieux concurrent dans le paysage des FPS tactiques. Développé par NetEase, ce 5v5 gratuit mélange habilement les mécaniques de CS2 et VALORANT avec une touche de hero shooter à la Overwatch
, tout en introduisant un système innovant de cartes permettant de modifier les règles du jeu à chaque partie, pour les rendre uniques, en obtenant des bonus ou en distribuant des malus.
Ce pari semble avoir séduit les joueurs puisque FragPunk a enregistré un pic de 113 946 joueurs simultanés dès son week-end de lancement sur Steam.
Un chiffre impressionnant qui lui permet de dépasser des titres établis comme Delta Force
et même Overwatch 2
(bien que ce dernier soit originellement disponible sur Battle.net).
FragPunk face aux géants du FPS multijoueur
Malgré son succès initial, FragPunk doit encore faire ses preuves face aux poids lourds du genre
. Counter-Strike 2, PUBG
et Apex Legends
dominent toujours les classements, affichant des millions de joueurs actifs. Autre concurrent direct : Marvel Rivals
, également développé par NetEase Games, qui maintient une communauté massive depuis son lancement.
Si FragPunk semble bien parti, il lui reste un obstacle majeur : son modèle économique
. Le jeu propose neuf types de monnaies différentes, deux battle passes et deux abonnements premium, ce qui suscite déjà des critiques. Certains personnages sont même bloqués derrière des systèmes de devises virtuelles, un choix qui risque de frustrer certains joueurs. Mais si le free-to-play l'est vraiment et que les joueurs peuvent profiter pleinement de l'expérience en mettant 0 euro, et que du contenu arrive, FragPunk pourrait bien s'installer dans le paysage vidéoludique pour quelques mois
.
En attendant de savoir si FragPunk
va réussir à tirer son épingle du jeu, rappelons que des codes spéciaux
, octroyant divers bonus, sont disponibles.
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