Forza Horizon 6 : Un leak révèle par avance où se déroule ce nouvel opus

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 21 août 2025 à 17h09
Il semblerait que le prochain opus Forza Horizon nous invitera à explorer une destination très demandée par la communauté.
Forza Horizon 6 : Un leak révèle par avance où se déroule ce nouvel opus
Bien que les joueurs et joueuses attendent encore une annonce officielle concernant le prochain opus de la licence Forza Horizon, une récente fuite aurait déjà dévoilé la destination du potentiel Forza Horizon 6. Et cela risque fortement de plaire à la communauté.

Forza Horizon 6 au Japon ? 

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Il y a très peu de temps, l'entreprise Cult & Classic, qui est spécialisée dans l'importation d'automobiles, a dévoilé par erreur et surtout en avance la probable localisation du prochain titre Forza Horizon : celui-ci pourrait nous permettre d'arpenter le Japon.

En effet, sur l'image Instagram en question, qui a été supprimée depuis mais toujours disponible sur Imgur ou encore via Reddit, Cult & Classic parle d'une « voiture Kei de dernière génération ». Si cela ne vous parle pas, c'est tout à fait normal, étant donné que les automobiles Kei, ou Keijidosha, sont très connues et utilisées au Japon. Ainsi, il se pourrait bien que le potentiel Forza Horizon 6 nous emmène au Japon, qui figure parmi les destinations les plus demandées par la communauté.

Forza Horizon 6 - Japan setting may have been leaked via now deleted Instagram post from Australian car import company Cult & Classic referring to scanning Kei cars for the next game www.reddit.com/r/GamingLeak...

[image or embed]

— Wario64 (@wario64.bsky.social) 20 août 2025 à 23:56

Évidemment, il ne s'agit encore que d'une rumeur. Rien n'a été officialisé, pour le moment. Il convient de ce fait de prendre ces informations avec de grosses pincettes et d'attendre une communication officielle pour en avoir le cœur net.

Un nouveau jeu Forza en 2026

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Pour rappel, au cours du mois de juin de cette année 2025, Phil Spencer a déclaré, lors du Xbox Games Showcase, que 2026 marquera l'arrivée d'un tout nouveau jeu Forza. Pour beaucoup de joueurs et de joueuses, ce prochain titre pour la licence devrait être Forza Horizon 6. Ce qui semble tout à fait plausible, étant donné le succès de Forza Horizon 5, qui est récemment arrivé sur PS5, mais aussi ce nouveau leak. Reste encore à savoir si cela sera vraiment le cas.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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