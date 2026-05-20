Forza Horizon 6 settings : Quels réglages faire pour optimiser les performances ?
le 20 mai 2026 à 15h28
Forza Horizon 6 est un jeu de courses compétitifs, dans lequel la vitesse domine. Il faut donc se montrer très réactif pour mieux appréhender les virages et les différents éléments de courses. C'est pourquoi mieux vaut régler au mieux ses paramètres graphiques, pour avoir le plus de FPS possible, sans saccade ou chute d'images par seconde, tout en profitant d'un jeu plutôt joli. Nous vous donnons donc quelques conseils et explications sur les paramètres qu'il faut modifier dans Forza Horizon 6 pour avoir une meilleure performance du jeu.
Forza Horizon 6, les meilleurs settings et paramètres
Bien évidemment, comme toujours, certains changements diffèrent selon le ressenti, mais aussi votre machine. Si vous êtes doté d'un ordinateur assez récent et puissant, vous aurez moins de changements (pour ne pas dire aucun) à faire qu'une personne ayant un ordinateur datant de plusieurs années.
Rendez-vous dans les paramètres de Forza Horizon 6, donc, et allez dans l'onglet « Vidéo » pour commencer. Là, vous allez pouvoir régler différentes choses plus ou moins importantes, notamment sur les fonctionnalités qu'il faut activer. Si vous ne savez pas quels paramètres choisir, voici ce que nous vous conseillons à appliquer, dans l'idéal, pour améliorer les performances et augmenter légèrement ses FPS sur Forza Horizon 6.
Vidéo
- Résolution → 2560 x 1440 (celle par défaut de votre moniteur)
- Fréquence de rafraîchissement → Selon votre écran
- Synchronisation verticale → Oui
- Plein écran → Oui
- Affichage des i/s → Non
- Flou cinétique → Désactivé
- Taille de l'interface utilisateur → 100
- TAA → Non
- NVIDIA DLAA → Oui
- AMD FSR 3.1.5 AA → Non
- Intel XeSS AA → Non
- NVIDIA Reflex Faible latence → Non
- NVIDIA DLSS → Auto
- Netteté → 0,5
- AMD FSR 3.1.5 → Non
- Intel XeSS-SR → Non
- AMD FidelityFX CAS → Non
Allez ensuite dans l'onglet « Graphismes et performances » pour régler différents aspects visuels, qui auront également un impact sur vos FPS.
Graphismes et performances
- Préréglage → Ultra
- Niveau de détail de la voiture → Ultra
- Qualité des textures de l'environnement → Haut
- Qualité de la géométrie de l'environnement → Haut
- Qualité des reflets des voitures → Élevée
- Qualité des reflets dans l'espace de jeu → Bas
- Qualité des reflets avec ray tracing → Non
- Qualité des ombres → Moyen
- Ombres nocturnes → Moyen
- Qualité de l'illumination globale dans l'espace de jeu → Élevée
- Qualité d'IG avec ray tracing → Non
- Qualité des shaders → Ultra
- Qualité audio → Ultra
- Qualité de la déformation de terrain → Ultra
- Qualité des effets de particules → Élevée
- Qualité du brouillard volumétrique → Haut
- Effets de lentilles → Ultra
- Motion Blur → Moyen
Naturellement, chacun possède un ressenti différent, et il se peut que ces paramètres ne vous conviennent pas. N'hésitez pas à modifier par vous-même pour trouver le juste milieu entre performance de la machine et confort de jeu. Vous pouvez, de toute façon, remettre les paramètres par défaut à tout moment, en cliquant sur la touche dédiée.
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Pour conclure, rappelons que Forza Horizon 6 est disponible sur PC et Xbox Series, mais également via le Game Pass. N'oubliez pas non plus que nous vous proposons une carte interactive pour mieux appréhender certaines choses. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec de belles réductions :
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