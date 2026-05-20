Forza Horizon 6 settings : Quels réglages faire pour optimiser les performances ?

De nombreux joueurs cherchent à optimiser leurs performances et le gameplay dans Forza Horizon 6. Nous vous donnons donc quelques conseils à appliquer sur les paramètres du jeu de course pour avoir le plus de FPS possible, tout en ayant un jeu visuellement beau.

Forza Horizon 6 est un jeu de courses compétitifs, dans lequel la vitesse domine. Il faut donc se montrer très réactif pour mieux appréhender les virages et les différents éléments de courses. C'est pourquoi mieux vaut régler au mieux ses paramètres graphiques, pour avoir le plus de FPS possible, sans saccade ou chute d'images par seconde, tout en profitant d'un jeu plutôt joli. Nous vous donnons donc quelques conseils et explications sur les paramètres qu'il faut modifier dans Forza Horizon 6 pour avoir une meilleure performance du jeu.

Forza Horizon 6, les meilleurs settings et paramètres

Bien évidemment, comme toujours, certains changements diffèrent selon le ressenti, mais aussi votre machine. Si vous êtes doté d'un ordinateur assez récent et puissant, vous aurez moins de changements (pour ne pas dire aucun) à faire qu'une personne ayant un ordinateur datant de plusieurs années.

















Rendez-vous dans les paramètres de Forza Horizon 6, donc, et allez dans l'onglet « Vidéo » pour commencer. Là, vous allez pouvoir régler différentes choses plus ou moins importantes, notamment sur les fonctionnalités qu'il faut activer. Si vous ne savez pas quels paramètres choisir, voici ce que nous vous conseillons à appliquer, dans l'idéal, pour améliorer les performances et augmenter légèrement ses FPS sur Forza Horizon 6.

Vidéo

Résolution → 2560 x 1440 (celle par défaut de votre moniteur)

→ 2560 x 1440 (celle par défaut de votre moniteur) Fréquence de rafraîchissement → Selon votre écran

→ Selon votre écran Synchronisation verticale → Oui

→ Oui Plein écran → Oui

→ Oui Affichage des i/s → Non

→ Non Flou cinétique → Désactivé

→ Désactivé Taille de l'interface utilisateur → 100

→ 100 TAA → Non

→ Non NVIDIA DLAA → Oui

→ Oui AMD FSR 3.1.5 AA → Non

→ Non Intel XeSS AA → Non

→ Non NVIDIA Reflex Faible latence → Non

→ Non NVIDIA DLSS → Auto

→ Auto Netteté → 0,5

→ 0,5 AMD FSR 3.1.5 → Non

→ Non Intel XeSS-SR → Non

→ Non AMD FidelityFX CAS → Non





Allez ensuite dans l'onglet « Graphismes et performances » pour régler différents aspects visuels, qui auront également un impact sur vos FPS.

Graphismes et performances

Préréglage → Ultra

→ Ultra Niveau de détail de la voiture → Ultra

→ Ultra Qualité des textures de l'environnement → Haut

→ Haut Qualité de la géométrie de l'environnement → Haut

→ Haut Qualité des reflets des voitures → Élevée

→ Élevée Qualité des reflets dans l'espace de jeu → Bas

→ Bas Qualité des reflets avec ray tracing → Non

→ Non Qualité des ombres → Moyen

Moyen Ombres nocturnes → Moyen

→ Moyen Qualité de l'illumination globale dans l'espace de jeu → Élevée

→ Élevée Qualité d'IG avec ray tracing → Non

→ Non Qualité des shaders → Ultra

→ Ultra Qualité audio → Ultra

→ Ultra Qualité de la déformation de terrain → Ultra

→ Ultra Qualité des effets de particules → Élevée

→ Élevée Qualité du brouillard volumétrique → Haut

→ Haut Effets de lentilles → Ultra

→ Ultra Motion Blur → Moyen





Naturellement, chacun possède un ressenti différent, et il se peut que ces paramètres ne vous conviennent pas. N'hésitez pas à modifier par vous-même pour trouver le juste milieu entre performance de la machine et confort de jeu. Vous pouvez, de toute façon, remettre les paramètres par défaut à tout moment, en cliquant sur la touche dédiée.

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Pour conclure, rappelons que Forza Horizon 6 est disponible sur PC et Xbox Series, mais également via le Game Pass. N'oubliez pas non plus que nous vous proposons une carte interactive pour mieux appréhender certaines choses. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec de belles réductions :