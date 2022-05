Forza Horizon 6 serait déjà en développement, selon une offre d'emploi

PC et Xbox Édition Standard → 46,49 € au lieu de 59,99 €, soit 23 % de réduction. Édition Deluxe → 60,99 € au lieu de 79,99 €, soit 24 % de réduction. Édition Premium → 105,68 € au lieu de 109,99 €, soit 4 % de réduction.



Sorti il y a moins d'un an, soit plus précisément en novembre 2021, Forza Horizon 5 a su conquérir le cœur des joueurs et des joueuses, amateurs de la licence ou bien nouveaux venus. D'ailleurs, le studio de développement en charge de la franchise,En effet, Playground Games a récemment publiésur GameJobs . Celle-ci concerne un poste de concepteur de niveau et la description indique que la personne devra rejoindre l'équipe travaillant sur leur « prochain titre AAA ». De plus, cette offre d'emploi mentionne le fait que. Le studio écrit : « Playground Games est à la recherche d'un concepteur de niveau pour rejoindre notre équipe Forza Horizon ». Ce qui est, donc, plutôt limpide.Si cette offre d'emploi semble indiquer que Forza Horizon 6 est bien en cours de développement, Playground Games n'a pas affirmé ou infirmé ces propos, à l'heure où nous écrivons ces lignes. Nous vous tiendrons, bien évidemment, au courant dès que de plus amples informations seront disponibles au sujet de Forza Horizon 6.