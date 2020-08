Visiter les marques du Bifrost en tant que Thor, défi de l'éveil (Thor)

Où sont les marques du Bifrost dans Fortnite ?

En plus des défis hebdomadaires et des défis pour récupérer Wolverine , d'autres sont mis en place par Epic Games afin que les joueurs de Fortnite récupèrent des tenues de super-héros Marvel et des accessoires qui leur sont propres. C'est le cas pour, ou plusieurs défis sont à réaliser afin de repartir avec l'emote Dieu du Tonnerre et la pioche Mjölnir. Il faudra pour cela réussir le défi vous demandant deAvant toute chose, il est important de noter que vous devez impérativement être équipé de la, qui se débloque au niveau 1 du Passe de combat et les défis à partir du niveau 15. Une fois fait, vous allez devoir prendre la direction de l'Autorité, pour vous rendre un peu plus au sud (voir la carte ci-dessous), afin de trouver, à côté d'une cabane en bois au nord-est de Weeping Woods. Elles ne sont pas bien compliquées et sont visibles d'assez loin.Une fois sur place, vous n'avez qu'à marcher à côté d'elles pour valider le défi. Lorsque vous aurez atteint le niveau 15 et validé les autres défis, vous débloquerez l'emote Dieu du Tonnerre.Tous les défis de l'éveil pour Thor sont à retrouver ici.