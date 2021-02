Visiter le point de vue, la gorge grandiose et le mont Kay, défi semaine 12

Où se trouve le point de vue, la gorge grandiose et le mont Kay dans Fortnite ?

Même si la saison 5 du chapitre 2 de Fortnite propose moult nouveautés avec des quêtes aléatoires, Epic Games n'oublie pas les fameux défis hebdomadaires, qui sortent tous les jeudis à 15 heures. Ces défis permettent aux joueurs de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques et variantes de skin. L'un des défis vous demandera, notamment, deCela faisait longtemps qu'il n'avait pas été demandé aux joueurs de visiter plusieurs points spécifiques pour valider un défi. Après quelques semaines spéciales, Epic Games a fait le choix de revenir vers quelque chose de plus classique, en vous demandant de visiter trois lieux. Lieux qui sont d'ailleurs peut-être connus par certains joueurs, mais nous vous expliquons où les trouver, pour que vous ne perdiez pas de temps.Lese trouve le plus au nord, juste à l'ouest du verger et au nord du Colossal Coliseum. Il s'agit du bâtiment, qu'il suffira d'approcher pour valider l'étape. Laquant à elle se trouve un peu plus au sud, juste au nors d'Hunter's Haven. Nous avons ici affaire à une cascade, qu'il suffira encore une fois d'approcher. Enfin, le, surement le lieu le plus connu des trois, se trouve au sud de la carte, c'est l'un des points les plus hauts de Fortnite.Vous pouvez retrouver ci-dessous l'emplacement des trois lieux,, qu'il faudra visiter pour valider le défi et repartir avec 20 000 XP.Si la trajectoire du bus de combat vous le permet, nous vous conseillons de vous rendre en premier aupuis de filer directement à la, pour visiter ces deux endroits rapidement. Vous pouvez également opter pour le mode Foire d'empoigne, puisqu'ici vous pourriez visiter les trois lieux en une seule partie.