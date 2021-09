Visiter des bases radar en une seule partie, défi saison 7

Visiter des bases radar en une seule partie

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Lessont toujours de la partie pour cette, malgré les changements apportés au Passe de combat. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi 16h pour découvrir ces nouveaux défis (sauf pour cette première semaine), lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera deIl s'agit probablement d'un des défis les plus simples de la semaine, dans les faits. Vous allez devoir, ce qui est assez facile si vous avez un véhicule, moins si vous êtes à pied. La petite astuce est de prendre un ovni, puisque vous limiterez la distance entre chaque point. Sachez justement que nous pouvons en trouver un sur l'île au sud, au camp de la morue. En temps normal, peu de joueurs l'utilisent, mais il est probable qu'elle soit très populaire cette fois-ci. Il faudra vous dépêcher.Une fois dans l'ovni (ou une voiture), vous allez pouvoir suivre un chemin pour. Si jamais vous ne savez pas où les trouver, sachez qu'une est présente au sud de Misty Meadows, une à Slurpy Swamp, une autre à l'est de Weeping Woods, une autre à l'est de Dirty Dock et la dernière au nord de la carte. Vous pouvez retrouver leur emplacement avec plus de précision sur la carte ci-dessous.Enfin, sachez que vous n'êtes normalement pas obligé de sortir du véhicule pour. Il suffit de vous en approcher suffisamment pour que cela soit compatibilisé.