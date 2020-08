Utiliser une emote au centre de l’œil de la tempête en tant que Tornade, défi éveil

Utiliser une emote au centre de l’œil de la tempête en tant que Tornade

En plus des défis hebdomadaires et des défis pour récupérer Wolverine , d'autres sont mis en place par Epic Games afin que les joueurs de Fortnite récupèrent des tenues de super-héros Marvel et des accessoires qui leur sont propres. C'est le cas pour, où plusieurs défis sont à réaliser afin de repartir avec une cape, en plus de l'emote. Il faudra pour cela réussir le défi vous demandant d'Avant de vous lancer dans la réalisation de ce défi, vous devez impérativement revêtir la tenue de, débloquée dès le niveau 53, alors que les défis le sont au niveau 60. La tenue n'est disponible que pour les possesseurs du Passe de combat, comme toujours.Lorsque vous allez tenter de valider ce défi, qui vous demandera peut-être plusieurs essais, lesera assez facilement repérable, notamment grâce au rayon violet. C'est précisément à cet endroit que vous allez devoir utiliserafin de valider le défi. Pour vous aider à repérer le centre et donc cet, vous pouvez simplement mettre un point sur votre carte à l'endroit qui se rapproche le plus du centre.Voici un aperçu de l'. Dès que vous le verrez, vous pourrez effectuer votre emote pour la validation du défi.