Utiliser une emote à l'atelier Stark en tant que Tony Stark, défi éveil

En plus des défis hebdomadaires suret des défis pour récupérer Wolverine , d'autres sont mis en place par Epic Games afin que les joueurs de Fortnite récupèrent des tenues de super-héros Marvel et des accessoires qui leur sont propres. C'est le cas pour, ou plusieurs défis sont à réaliser afin de repartir avec l'emote En armure afin de vous transformer en Iron Man. Il faudra pour cela réussir le défi vous demandant d'Utiliser une emote à l'atelier StarkAvant toute chose, il est important de noter que vous devez impérativement être équipé de la, qui se débloque au niveau 93 du Passe de combat, les défis eux, à partir du niveau 100.La chose la plus difficile ici sera de trouver l'atelier Stark, puisque il n'est pas explicitement indiqué sur la carte, et surtout, il n'est disponible que depuis très peu de temps. Ce dernier se situe plus au moins au centre de la carte, pile à l'est de l'Autorité. Il s'agit d'un hangar en bois, facilement repérable. Pour que le défi soit validé, vous n'avez qu'à entrer dedans et utiliser une emote, qui sera automatiquement En armure. Une fois cela fait, vous débloquerez la tenue Iron Man.Nous vous avons indiqué avec de plus amples précisions l'emplacement de l'atelier Stark sur notre carte ci-dessous.Ledoit obligatoirement être porté pour que le défi soit validé.