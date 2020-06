Utiliser plusieurs tyroliennes à l'Autorité, Défis semaine 2

Retrouvez comment valider le défi « Utiliser plusieurs tyroliennes à l'Autorité » faisant partie de la semaine 2 des défis de la saison 3 de Fortnite.

Où sont les tyroliennes à l'Autorité ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

La saison 3 du Chapitre 2 a donné son coup d'envoi ce mercredi 17 juin, et Epic Games n'a pas tardé à proposer ses fameux défis, permettant entre autres de récupérer de l'expérience pour le Passe de combat. Pour cette deuxième semaine, les défis nous feront visiter la carte et les nouveautés mises en place par les développeurs, et notamment le défi demandant d'L'est l'un des nouveaux lieux de cette troisième saison. Il remplace l'Agence et se trouve donc plus ou moins au centre de l'île. Ce dernier étant un lieu totalement isolé et entouré par l'eau, l'une des alternatives pour les joueurs de rejoindre ou quitter l'Autorité est d'emprunter. Ces dernières se trouvent aux quatre coins de cette petite île, en deux parties. Il y a donc un total de. Vous n'aurez aucun mal à valider le défi, qui vous demande d'en utiliser à sept reprises.Vous pouvez avoir un meilleur aperçu de leur emplacement grâce à l'image ci-dessous (via lootlake ).