Utiliser cabine téléphonique en tant que Mystique, défi éveil

Où sont les cabines téléphoniques dans Fortnite ?

En plus des défis hebdomadaires et des défis pour récupérer Wolverine , d'autres sont mis en place par Epic Games afin que les joueurs de Fortnite récupèrent des tenues de super-héros Marvel et des accessoires qui leur sont propres. C'est le cas pour, où plusieurs défis sont à réaliser afin de repartir avec l'emote, permettant de prendre l'apparence des joueurs que vous avez éliminé. Il faudra pour cela réussir le défi vous demandant d'Avant de vous lancer dans la réalisation de ce défi, vous devez impérativement revêtir la tenue de, débloquée dès le niveau 80, alors que les défis le sont au niveau 86. La tenue n'est disponible que pour les possesseurs du Passe de combat, comme toujours. Si tel est votre cas, vous devrez trouveret l'utiliser. Ces dernières sont assez nombreuses et très facilement réparables, de par leur couleur rouge, à l'image desprésentent en Angleterre.Vous allez ainsi pouvoir utiliser notamment celle au Fief de Fatalis, anciennement Pleasant Park. Deux autresse trouvent également dans les environs de Catty Corner, et deux autres à l'autorité.Pour ne pas perdre de temps dans vos recherches, nous vous avons indiqué l'emplacement précis de ladu Fief de Fatalis et une à Catty Corner.