Une collaboration inattendue pourrait bientôt débarquer dans Fortnite

Une rumeur persistante enflamme la communauté : la célèbre sitcom The Office pourrait être la prochaine collaboration majeure du Battle Royale. Selon un insider réputé, Dunder Mifflin s'apprêterait à envahir l'île, marquant une nouvelle étape dans l'intégration de la culture pop télévisuelle au sein du jeu d'Epic Games.
Epic Games ne semble jamais rassasié. Alors que le Battle Royale continue d'absorber toutes les licences imaginables, un nouveau bruit de couloir vient de secouer la toile. Tout part d'une vidéo publiée par Shiina, figure incontournable et respectée dans l'univers du leak Fortnite
. Selon ses informations, un « duo nostalgique issu d'une série TV en live-action
» pourrait faire son apparition dès la semaine prochaine. Si l'information reste vague, l'insider a sa petite idée sur l'identité de ces mystérieux arrivants
.
Dunder Mifflin (The Office) bientôt sur l'île ?
Shiina a précisé que si cette rumeur se confirmait, il y a de fortes chances qu'il s'agisse de The Office, l'une des séries comiques les plus marquantes de sa génération. Bien que le ton employé reste prudent et qu'aucune confirmation officielle n'ait été donnée, la simple évocation de cette possibilité a suffi à enflammer les réseaux sociaux. On imagine déjà les possibilités cosmétiques : un skin de Michael Scott avec son mug « World's Best Boss »
, Dwight Schrute armé d'une betterave ou encore le couple iconique Jim Halpert et Pam Beesley.
Cette intégration marquerait un tournant amusant, éloignant le jeu des super-héros et des guerriers pour se tourner vers l'humour de bureau pur et dur. Cependant, comme toujours avec les leaks, il convient de garder la tête froide tant qu'Epic Games n'a pas dégainé de trailer. D'autant plus que l'univers de The Office n'a rien à voir avec Fortnite, comme c'est souvent le cas.
Une stratégie tournée vers la télévision
Ce n'est pas la première fois que Fortnite lorgne du côté du petit écran. Le jeu semble multiplier les partenariats avec des propriétés télévisuelles cultes. Le Battle Royale est d'ailleurs en plein événement South Park
, tandis qu'il a accueilli une saison spéciale Simpson à la fin de l'année. L'arrivée potentielle de la bande de Scranton s'inscrirait donc dans une logique de diversification continue.
Pour l'instant, nous restons dans l'attente d'une officialisation. Mais comme le dirait si bien Michael Scott (citant Wayne Gretzky) : « Vous loupez 100 % des tirs que vous ne tentez pas
». Espérons qu'Epic Games ne loupe pas celui-ci.
commentaire (1)
Idéal pour faire découvrir ce chef d'œuvre aux incultes joueurs de fortnite