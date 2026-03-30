Un mystérieux message de Fortnite annonce le retour du mode le plus culte de son histoire

Sept ans après avoir bouleversé le paysage vidéoludique, Fortnite s'apprête à ressusciter son mode de jeu temporaire le plus emblématique. Epic Games vient de confirmer le retour imminent de la collaboration avec Marvel autour des Avengers, marquant un véritable retour aux sources pour le Battle Royale.

Un teasing qui affole la communauté

Quoi qu'il en coûte.



3 avril 2026 pic.twitter.com/QWL1IHELz1 — Fortnite 🇫🇷 officiel (@FortniteFR) March 30, 2026

Des affrontements épiques entre héros et Chitauris

La montée en puissance dea un lien très fort avec Marvel, qui avait été introduit dans le battle royale alors qu'il était au sommet, notamment par le biais des Avengers. De nombreux cosmétiques avaient été appréciés à l'époque, sans oublier des modes de jeu temporaires, qui ont su trouver rapidement leur public. Après des années d'absence,C'est par le biais d'une simple image publiée sur les réseaux sociaux qu'Epic Games a mis le feu aux poudres. Le studio a partagé un visuel montrant. Cette illustration est accompagnée d'une phrase bien connue des fans de l'univers cinématographique Marvel, « Quoi qu'il en coûte ».Cette célèbre réplique, associée à la date du 3 avril, ne laisse plus aucune place au doute.. À l'époque, cet événement avait jeté les bases de ce qu'allait devenir Fortnite, une plateforme incontournable pour les croisements de franchises titanesques.. Les joueurs étaient divisés en deux camps distincts. D'un côté, l'équipe des Avengers devait éliminer une centaine d'ennemis pour désactiver leur capacité de réapparition. De l'autre, les troupes de Thanos avaient pour mission de rassembler les Pierres d'Infinité dispersées sur la carte.Chaque camp bénéficiait d'un arsenal spécifique. Les héros pouvaient mettre la main sur le célèbre arc de Hawkeye, la hache Stormbreaker de Thor ou encore les répulseurs d'Iron Man. Le camp adverse n'était pas en reste, puisqu'en collectant les précieuses pierres, les joueurs pouvaient se transformer en Thanos lui-même. Le Titan Fou disposait alors de capacités dévastatrices, dont un coup de poing surpuissant et un rayon mortel venu du ciel.Ce retour devrait faire plaisir aux joueurs de l'époque, et faire leur retour en jeu, tout en permettant à de nombreux utilisateurs arrivés en cours de route de découvrir l'un des points forts de Fortnite, qui correspond à l'âge d'or de ce battle royale.