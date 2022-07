Trouver le joueur le plus cool de l'île, défi semaine 8

Comment trouver le joueur le plus cool de l'île sur Fortnite ?

Lessont bien présents pour cette, et reviennent à quelque chose de plus classique, laissant ce que nous avons connu dernièrement de côté. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi 15h pour découvrir ces nouveaux défis, lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera deL'intitulé de ce défi pourrait poser quelques problèmes aux joueurs, puisque cela n'a aucun lien avec quelque chose sur l'île. Néanmoins, pas de panique, il est tout à fait possible de le valider très facilement, en quelques secondes et sans grand danger. Le défi vous demande de, qui n'est autre que... vous ! Ainsi, il suffit dePour cela, vous avez plusieurs possibilités, mais la plus simple est probablement de vous rendre à Tilted Towers ou encore Greasy Groove, voire Sleepy Sound, puisque nous trouvons de nombreuses habitations dans ces trois lieux, avec une salle de bain et donc un miroir. Vous n'avez normalement rien d'autre à faire que de passer devant le miroir et d'y rester quelques secondes. Notez cependant qu'il faut obligatoirement un miroir complet, et non un double. Pensez à vérifier les toilettes des boutiques/restaurants, vous avez des chances de trouver un miroir complet dans ces endroits. De plus, les miroirs sont indiqués sur le mini-carte lorsque vous vous en approchez, afin que vous puissiezSur la carte ci-dessus, vous pouvez trouver l'emplacement de plusieurs bâtiments avec un miroir. Ils se trouvent, dans la majorité des cas, dans la salle de bain. En validant le défi, vous récupérerez 15 000 XP de saison. Vous pouvez trouver les autres défis de la semaine 8 ici