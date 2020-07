Terminer un tour au Chaos des canots, défis semaine 4

Retrouvez les astuces pour valider facilement et rapidement le défi « Terminer un tour au Chaos des canots » faisant partie de la semaine 4 des défis de la saison 3 de Fortnite.

Comment terminer le tour du chaos des canots ?

La saison 3 du Chapitre 2 dea donné son coup d'envoi ce mercredi 17 juin, et Epic Games n'a pas tardé à proposer ses fameux défis, permettant entre autres de récupérer de l'expérience pour le Passe de combat. Pour cette quatrième semaine, les défis nous feront visiter la carte et les nouveautés mises en place par les développeurs, et notamment le défi demandant dePour ce faire, sachez que vous allez devoir vous rendre sur la plus petite des îles présentent au nord de. Une fois sur place vous devrez, comme le sous-entend l'intitulé de ce défi, vous trouverce qui sera, fort heureusement, plutôt facile. Lorsque vous serez confortablement installé à bord de celui-ci, rendez-vous sur la partie nord de l'île, ou un panneau de départ avec un chronomètre est présent.Attendez que le compte à rebours arrive à zéro, puis mettez les gaz pour terminer un tour, en passant dans les anneaux qui s'affichent. Le but est d'être le plus rapide, mais terminer le tour suffira pour valider ce défi.Nous vous avons indiqué avec précision le lieu où se déroule la course sur la carte ci-dessus.