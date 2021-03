Se déguiser et frapper trois cristaux résonants, quêtes de Tarana (défis de la Flèche)

Se déguiser et frapper trois cristaux résonants à la Flèche dans Fortnite

En plus des défis traditionnels, qui sont disponibles chaque semaine, Epic Games a mis en place sur Fortnite des défis spéciaux, concernant certains personnages. C'est le cas de Tarana, qui est au cœur d'une série de quêtes, les défis de la Flèche. Ces derniers, en plus d'explorer le lore du battle royale, permettent aux joueurs de récupérer de bonnes récompenses, que ce soit de l'XP ou des skins. Pour cela, il va falloir valider le défi vous demandant de vousPour cette toute dernière étape, il s'agit d'un défi en deux parties. La première vous demandera de trouver et d'enfiler un. Sachez qu'il se trouve plus ou moins sur place, puisqu'il est disponible aux portes de la Flèche, côté sud (voir carte ci-dessous).Une fois enfilé, vous allez devoirqui, bien qu'ils soient un peu éloignés, sont facilement reconnaissables par leur couleur rose vif. Pour les frapper, il vous suffit de donner qu'un coup avec votre outil de collecte. Une fois les trois frappés, vous aurez validé le défi et terminé toutes les quêtes de Tarana.Notez que plus de(nous en avons trouvé cinq) et que plusieurs endroits peuvent être utilisés pour se déguiser (au moins deux). Vous pouvez retrouver sur la carte ci-dessous l'emplacement du déguisement et des cristaux. Pour ne pas être embêtés par les potentiels adversaires, vous n'êtes pas obligé d'atterrir directement dans la zone, mais pouvez vous y rendre plus tard dans la partie.