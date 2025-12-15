Roblox s'empare de Fortnite : ce clone viral écrase toute la concurrence

L'histoire s'écrit sous nos yeux dans l'écosystème d'Epic Games. Pour la première fois, une carte du mode Créatif a franchi la barre symbolique du million de joueurs connectés en même temps. Ironie du sort : il s'agit d'une adaptation d'un phénomène né chez le concurrent direct, Roblox.
C'est un tournant majeur pour l'Unreal Editor pour Fortnite (UEFN) et la vision à long terme d'Epic Games. Jusqu'à présent, les expériences créées par Epic, allant du Battle Royale traditionnel aux concerts en direct, dominaient sans partage les classements de fréquentation. Mais une nouvelle hiérarchie semble se dessiner avec l'émergence fulgurante de Steal the Brainrot
. Ce mode de jeu, qui repose sur la collection de mèmes et de personnages absurdes, vient de réaliser l'impensable, devenir la première carte conçue par la communauté à dépasser le million de joueurs simultanés
.
Selon les données de suivi de Fortnite.gg
, le pic a été atteint ce week-end avec exactement 1 019 725 utilisateurs connectés au même moment
. Pour mettre ce chiffre en perspective, le précédent record pour une carte créative appartenait au mode Super Red vs Blue, un affrontement PvP à grande échelle, qui n'avait réuni « que » 235 000 personnes
. Nous sommes donc face à un changement d'échelle radical, prouvant que le contenu généré par les utilisateurs sur Fortnite
peut désormais rivaliser avec les modes officiels.
L'ombre de Roblox plane sur ce succès
Il est impossible d'analyser ce record sans mentionner l'éléphant dans la pièce, Roblox
. Steal the Brainrot de Fortnite n'est pas une création originale, mais une adaptation sous licence officielle du jeu Steal a Brainrot
qui cartonne sur la plateforme concurrente. Le concept, qualifié de « fièvre onirique virale
», invite les joueurs à devenir des magnats du mème en collectionnant des entités aux noms aussi improbables que « Swag Soda » ou « Blueberrinni Octopusini ».
Cependant, si Epic Games peut se féliciter de voir son écosystème créatif exploser, la comparaison avec l'original reste humiliante. Le créateur de la version Roblox a révélé que son jeu avait atteint un pic de plus de 25 millions de joueurs en octobre dernier
. Le fossé entre les deux plateformes reste donc abyssal en termes de volume pur, même si Fortnite commence à montrer les crocs dans le secteur du métavers créatif.
Des revenus qui dépassent les blockbusters d'antan
Au-delà de la fréquentation, c'est l'aspect financier qui donne le vertige. Selon les estimations partagées par Seth Dirks, PDG d'une entreprise spécialisée dans l'animation UEFN, ce succès aurait généré jusqu'à 13,8 millions de dollars à ce jour
. Bien que la fourchette basse des estimations se situe autour de 3,7 millions, ces chiffres illustrent la rentabilité potentielle pour les créateurs de contenu.
Tim Sweeney, le PDG d'Epic Games, n'a pas manqué de réagir à cette statistique avec une comparaison qui fera frémir les vétérans de l'industrie. « Cela dépasse le budget de développement de notre premier jeu Gears of War
» avoue-t-il.
Cette déclaration souligne à quel point l'industrie a muté. Il y a quinze ans, de telles sommes étaient réservées aux productions AAA nécessitant des années de travail et des équipes gigantesques. Aujourd'hui, une expérience communautaire basée sur la culture web et les mèmes peut générer autant, voire plus, en un temps record
. Si Fortnite a encore du chemin à parcourir pour égaler la puissance de frappe de Roblox en matière de création de contenu, ce million de joueurs marque indéniablement le début d'une nouvelle ère pour la plateforme.
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