Relancer des renforts dans plusieurs parties, défi Fortnite l'utilitaire, c'est pas banal

Comment relancer des renforts dans plusieurs parties dans Fortnite ?

Lessont toujours de la partie pour cette, et ne connaissent pas de changement majeur, en suivant le modèle de ces dernières saisons. Valider des défis vous permet de remporter de l'XP et de franchir des paliers, pour débloquer des étoiles et donc des récompenses. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le mardi 15h pour découvrir ces nouveaux défis, lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer 20 000 XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera deLesont été ajoutés par le biais du chapitre 4 de, et implantent un nouveau challenge pour les joueurs, demandant de choisir entre deux bonus passifs jusqu'à quatre fois durant la partie. Ces derniers donnent divers avantages, plus ou moins intéressants, vous ouvrant la voie à la Victoire Royale.Ici, il vous est demandé de. Si vous ne savez pas ce que cela signifie, sachez que vous n'avez, tout simplement, qu'à relancer le choix, en appuyant sur la touche d'interaction (par défaut) en dessous des deux choix (voir image ci-dessous). Chaque partie propose une relance gratuite. Pour les autres, il faudra dépenser quelques lingots d'or.D'ailleurs, si vous ne savez pas quels renforts privilégier, nous vous avons fait une petite tier list des meilleurs renforts de la saison 1 du chapitre 4 de Fortnite , bien que le tirage soit aléatoire. Certains sortent tout de même du lot, et il serait dommage de ne pas les sélectionner.