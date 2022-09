Rebondir sur un matelas de chute et tomber de neuf étages ou plus, défi semaine 14

Rebondir sur un matelas de chute et tomber de neuf étages ou plus

La tour la plus haute de Tilted Towers.

En haut de la montage de Lazy Lagoon

Sur la tête de l'ours géante à la Bamboche

En haut du restaurant à Greasy Groove

Sur l'une des montagnes de la zone enneigée

Lessont bien présents pour cette, et reviennent à quelque chose de plus classique, laissant ce que nous avons connu dernièrement de côté. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi 15h pour découvrir ces nouveaux défis, lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera deNous avons ici affaire à un défi assez complexe, puisqu'il faudra fonctionner par étape. La première est de. Ces derniers s'obtiennent en tant que butin au sol ou dans les coffres. Ensuite, il faudra trouver un point en hauteur.Si vous jouez en mode construction, alors construisez une rampe de neuf étages et installez le matelas tout en haut, sautez puis laissez-vous retomber sur le sol. Si ce n'est pas le cas, nous allons vous indiquerSur place, il vous suffit de(à l'endroit le plus haut, évidemment) et de sauter tout en tentant d'atterrir sur la zone la plus basse possible. Cela devrait vous permettre de, et donc de valider le défi.Vous pouvez retrouver tous les défis de la semaine 14 dans ce guide