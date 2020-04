Raviver un feu de camp, manger une pomme, manger un champignon, Mission Aventure de Skye

La huitième semaine de défis met une nouvelle fois Skye en avant. L'un d'entre demandera aux joueurs de raviver un feu de camp, manger une pomme, manger un champignon.

Comment raviver un feu de camp, manger une pomme et un champignon ?

Le jeudi est synonyme de nouvelle mission pour les joueurs de. Depuis ce 15 avril ces derniers peuvent prendre part à la mission Aventure de Skye, semaine 2, afin d'engranger davantage d'expérience pour progresser dans le fameux Passe de combat, lequel offre une multitude de cosmétiques, chers aux joueurs du battle royale. L'un des défis de la semaine demandera aux joueurs deSi l'intitulé est somme toute assez simple, trouver ces trois éléments pourrait vite devenir compliqué. Néanmoins, nous vous indiquons où les trouver, dans un périmètre restreint, afin de valider le défi en un rien de temps.Dans un premier temps, il faudra prendre la direction de Frenzy Farm, et plus précisément du verger, au nord du lieu-dit. Notez que c'est le seul endroit de la carte où vous pourrez trouver des. Il faut donc impérativement vous rendre à cet endroit. Une fois sur place, sachez qu'unse trouve relativement proche, à l'est, et que dessont également disponibles au nord. Cependant, il est également possible de trouver desà Frenzy Farm même, alors que lesse font plus rares.Pour ce qui est du, il est important de vous rappeler qu'il ne suffit pas de l'allumer, mais il faut également attendre qu'il s'éteigne pour le. Pour ce faire, vous devez avoir en votre possession au moins 300 unités de bois.Pour davantage de précision, nous vous avons indiqué l'emplacement précis des trois éléments sur la carte ci-dessous.