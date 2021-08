Projeter des toilettes avec le gravilanceur, défi saison 7

Comment projeter des toilettes avec le gravilanceur ?

Lessont toujours de la partie pour cette, malgré les changements apportés au Passe de combat. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi 16h pour découvrir ces nouveaux défis (sauf pour cette première semaine), lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera deDepuis la dernière mise à jour de Fortnite, il est possible de projeter des objets grâce à l'arme. Vous pouvez même vous protéger en plaçant un objet entre votre adversaire et vous.Ici, il vous est demandé de projeter deux toilettes, ce qui n'est pas très compliqué. Il va dans un premier temps falloir trouver l'arme. Une fois que ce sera fait, rendez-vous dans une ville, comme Holly Hatchery, Lazy Lake ou encore Believer Beach, où nous retrouvons de nombreuses maisons. Une fois en face, vous n'avez plus qu'à pointer les toilettes avec l'arme et la projeter contre un mur, par exemple. Cela ne prend que quelques secondes, le temps que les toilettes se détachent du mur.La partie la plus dure sera sans aucun doute de trouver l'arme, qui peut être trouvée dans un coffre normal, mais vous avez plus de chances de débusquer undans les coffres IO ou via les ovnis au-dessus des villes, puisque leur occupant en possède de temps à autre.