Pourquoi la nouvelle mécanique de surf de Fortnite divise autant les joueurs



le 02 décembre 2025 à 12h37 Publié par Corentin Rimbert le 02 décembre 2025 à 12h37

Le lancement du Chapitre 7 de Fortnite a bouleversé les habitudes avec l'arrivée du surf, remplaçant le célèbre Bus de combat. Une modification audacieuse qui a provoqué la colère de nombreux fans. Heureusement pour eux, Epic Games a déjà prévu le retour à la normale.