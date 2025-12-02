Pourquoi la nouvelle mécanique de surf de Fortnite divise autant les joueurs

Le lancement du Chapitre 7 de Fortnite a bouleversé les habitudes avec l'arrivée du surf, remplaçant le célèbre Bus de combat. Une modification audacieuse qui a provoqué la colère de nombreux fans. Heureusement pour eux, Epic Games a déjà prévu le retour à la normale.
Fortnite reste incontestablement l'un des jeux les plus joués au monde, et ce succès repose en grande partie sur sa capacité à se réinventer constamment. Epic Games a réussi le tour de force de créer une expérience unique, capable de se remodeler presque chaque année. Peu de titres peuvent se permettre une telle flexibilité. Là où des concurrents comme Call of Duty: Warzone ou Apex Legends tentent d'évoluer mais se heurtent souvent à une base attachée aux acquis, l'esthétique décontractée et ludique de Fortnite lui permet des changements beaucoup plus fluides et radicaux
.
Une saison riche en collaborations culturelles
Le mois dernier, le Battle Royale avait déjà marqué les esprits avec une saison entièrement dédiée aux Simpson, permettant aux joueurs d'incarner la famille la plus célèbre d'Amérique et d'explorer une réplique de Springfield. La carte regorgeait de clins d'œil à l'histoire de la série animée, agissant comme une véritable lettre d'amour télévisuelle.
Plus récemment, le lancement du Chapitre 7 a intégré du contenu inédit, notamment un court-métrage dirigé par Quentin Tarantino. Cette mise à jour a même ajouté une section jamais vue dans Kill Bill, permettant au réalisateur de compléter virtuellement l'une de ses œuvres les plus acclamées au sein même du jeu.
La controverse du surf et l'absence du Bus
Cependant, toutes les nouveautés ne sont pas accueillies avec le même enthousiasme. Le changement majeur de ce chapitre réside dans la disparition temporaire du Bus de combat
. Depuis les débuts du jeu, ce véhicule volant est emblématique puisque les joueurs sautent, planent et choisissent leur point de chute avec précision. Or, en raison d'un d'un vaisseau qui a pulvérisé le Bus de combat, ce système est hors service pour le moment. Les joueurs doivent donc surfer jusqu'à l'île.
Cette nouvelle mécanique offre beaucoup moins de flexibilité sur le choix de la zone d'atterrissage et a tendance à regrouper involontairement les joueurs dans les mêmes secteurs, augmentant la frustration.
Un retour à la normale prévu pour le 4 décembre
Face à ce mécontentement, Epic Games a tenu à rassurer sa communauté. Cette phase de surf n'a jamais été conçue comme un ajout permanent. Selon l'éditeur, via le site officiel
, le Bus de combat fera son grand retour le 4 décembre
. Il s'agissait simplement d'un changement temporaire pour marquer le début narratif de ce nouveau chapitre.
Dès la fin de la semaine, la méthode de déploiement traditionnelle sera rétablie, pour le plus grand soulagement des puristes qui pourront reprendre leurs stratégies habituelles.
commentaires (4)
Ca ne répond pas à la question : pourquoi ça divise autant les joueurs ?
Parce que bon, certains apprécient. Je fais partie de ceux-là. En tant que pratiquante de sports de glisse, c'était un petit plaisir personnel de pouvoir ride en début de partie. Et le fait que la mécanique reste sur 20% de probabilité me plait énormément pour ne pas gâcher ce petit plaisir.
Le bus de combat spawn 1 fois sur 2, faudrait qu'Epic se décide
Revenez au base sans pouvoir que les arme c est tout
Ils ne savent plus quoi inventer...