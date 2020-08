Planter une graine sur une île en forme de cœur en tant que Groot, défi éveil (Groot)

Où se trouve l'île en forme de cœur dans Fortnite ?

En plus des défis hebdomadaires et des défis pour récupérer Wolverine , d'autres sont mis en place par Epic Games afin que les joueurs de Fortnite récupèrent des tenues de super-héros Marvel et des accessoires qui leur sont propres. C'est le cas pour, où plusieurs défis sont à réaliser afin de repartir avec. Il faudra pour cela réussir le défi vous demandant deAvant de vous lancer dans la réalisation de ce défi, vous devez impérativement revêtir la tenue de, débloquée dès le niveau 38, alors que les défis le sont au niveau 46. La tenue n'est disponible que pour les possesseurs du Passe de combat, comme toujours.Si tel est votre cas, rendez-vous donc sur la seule, celle qui se trouve la plus à l'ouest de la carte, entre Sweaty Sands et Holly Hedges. Une fois sur place, vous apercevrez une petite parcel dans laquelle une graine attend d'être plantée. Approchez-vous et effectuez l'action pour que le défi soit validé.Pour ne pas perdre de temps dans vos recherches, nous vous avons indiqué avec précision l'ci-dessous.