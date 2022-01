Planer sur 150 m après avoir été propulsé par l'évent d'un Klombo, défi semaine 8

Comment planer sur 150 m après avoir été propulsé par l'évent d'un Klombo

Lessont toujours de la partie pour cette, et reviennent à quelque chose de plus classique, laissant ce que nous avons connu dernièrement de coté. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi pour découvrir ces nouveaux défis, lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera deLes Klombos ont récemment fait leur arrivée danset offrent de nouvelles possibilités aux joueurs. L'une d'entre elles est le fait de pouvoir voler, grâce à l'évent se trouvant au sommet de son imposante tête.Pour l'utiliser, et ainsi voler, vous devez simplement vous positionner dessus, et attendre quelques secondes pour qu'un petit geyser vous propulse dans les airs., ce qui pourrait vous demander de réitérer l'opération, à moins que vous n'ayez optimisé votre premier essai.La tâche la plus dure sera, sans aucun doute, de trouver un Klombo . Sachez que vous avez des chances d'en voir aux endroits où l'herbe est apparente. Sinon, les alentours de Daily Bugle semblent être prisés par ces créatures.Valider ce défi vous permettra de repartir avec 25 000 XP de saison.