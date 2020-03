Planer au-dessus des réacteurs de Steamy Stacks, utiliser une tyrolienne et un passage secret en une seule partie, Missions Facétie de Miaousclé, semaine 6

Une nouvelle mission est disponible pour cette sixième semaine de défis, et il s'agit de la deuxième partie de la mission Facétie de Miaousclé. L'un des défis qui vous sera demandé de valider n'est autre que planer au-dessus des réacteurs de Steamy Stacks, utiliser une tyrolienne et un passage secret.

Comment planer au-dessus des réacteurs de Steamy Stacks, utiliser une tyrolienne et un passage secret ?

Comme tous les jeudis, les joueurs depeuvent profiter d'une nouvelle série de défis, lesquels permettent gagner de l'expérience et progresser dans le Passe de combat. Pour cette sixième semaine, il sera demandé aux joueurs de planer au-dessus des réacteurs de Steamy Stacks, utiliser une tyrolienne et un passage secret.Même s'il paraît compliqué, le défi n'est, en réalité, pas très difficile. Nous allons vous expliquer les étapes à suivre pour valider rapidement ce nouveau défi, qui vous demande donc de, d'utiliseret un. Étant donné qu'aucun ordre précis n'est imposé, nous vous conseillons d'atterrir proche de, ou de vous y rendre dès que possible, et d'utiliser l'. Notez que vous pouvez également atterrir aux alentours de Dirty Dock et emprunter l'une desqui s'y trouvent pour vous rendre à Steamy Stacks (à condition de la prendre dans le sens sud-nord).Une fois arrivé à, rendez-vous à l'un des, approchez-vous du centre et laissez-vous porter. Vous allez ainsi arriver en haut de celui-ci, et valider une étape du défi. Pour le terminer, il faut vous rendez à. Là encore, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Nous vous conseillons, dans un souci de rapidité, d'utiliser le plus proche de Steamy Stacks, mais libre à vous d'emprunter celui de votre choix.Pour ne pas perdre de temps, nous vous avons indiqués sur la carte ci-dessous le réacteur de Steam Stacks, plusieurs tyroliennes ainsi que plusieurs passages secrets.