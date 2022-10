Obtenir des PV ou du bouclier en rebondissant sur des champignons rebondisseurs en étant chromé, défi Fortnite semaine 5

Obtenir des PV ou du bouclier en rebondissant sur des champignons rebondisseurs en étant chromé

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Lessont toujours de la partie pour cette, et ne connaissent pas de changement majeur, en suivant le modèle de ces dernières saisons. Valider des défis vous permet de remporter de l'XP et de franchir des paliers, pour débloquer des étoiles et donc des récompenses. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi 15h pour découvrir ces nouveaux défis, lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer 20 000 XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera d'Depuis de nombreux mois maintenant, la zone ouest de l'île de Fortnite propose de nombreux champignons, certains étant très utiles, notamment les. En sautant dessus, vous pourrez rebondir et donc vous déplacer plus vite ou atteindre un point en hauteur. L'autre bonus de ces champignons est tout simplement dePour ce défi, il vous est simplement demandé de. Il faudra donc, au préalable, avoir trouvé un aspergeur de chrome. Nous vous conseillons donc de vous rendre à l'Arbre de réalité, par exemple, afin de mettre la main sur cet item. Ensuite, rendez-vous dans la zone ouest en lorsque vous êtes devant. Voici une carte avec des zones dans lesquelles nous trouvons des champignons rebondisseurs.Le défi sera validé et vous pourrez débloquer les 15 000 XP. Tous les défis de la semaine 5 de la saison 4 du chapitre 3 de Fortnite sont à retrouver dans ce guide.