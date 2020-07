Obtenir de la pierre au repos des rapides, défis semaine 7

Où se trouve le repos des rapides dans Fortnite ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

La saison 3 du Chapitre 2 debat son plein depuis ce mercredi 17 juin, et Epic Games continue tout naturellement de proposer ses fameux défis, permettant entre autres de récupérer de l'expérience pour le Passe de combat. Pour cette septième semaine, les défis nous feront, encore une fois, visiter la carte et les nouveautés mises en place par les développeurs, et notamment le défi demandant d'Leest un lieu qui a déjà été mis en avant lors d'anciens défis durant les saisons précédentes, et vous rappellera à coup sûr quelque chose, si ce n'est pas déjà le cas, lorsque vous vous y rendrez. Il s'agit d'un camp de fortune se situant à l'est de Lazy Lake, où plusieurs kayaks sont disposés de part et d'autre de la rivière. Une fois sur place (vous pouvez vous aider de notre carte ci-dessus) vous n'aurez qu'à frapper avec votre outil de collecte les nombreuses pierres qui y sont présentes.Un total de 300 unités de pierre est demandé pour valider le défi, ce qui ne sera pas très compliqué étant que de nombreuses pierres sont éparpillées dans la zone.Notez que vous pouvez valider le défi en Foire d'empoigne.