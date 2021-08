Marquer un parasite extraterrestre, défi saison 7

Comment marquer un parasite extraterrestre dans Fortnite ?

Lessont toujours de la partie pour cette, malgré les changements apportés au Passe de combat. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi 16h pour découvrir ces nouveaux défis (sauf pour cette première semaine), lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera deLe marquage d'objets et quelque chose d'assez ancien dans Fortnite, contrairement aux, qui ne sont apparus qu'il n'y a que quelques semaines. Ces derniers peuvent contaminer un animal sauvage, ou un joueur, en s'agrippant à sa tête. Cela protéger les dégâts sur cette zone, et le joueur a un bonus de déplacement, mais en contrepartie, il subit un peu de dégâts.Ici, vous n'allez pas devoir vous faire infecter par un. Si vous aviez réussi haut la main celui demandant de marquer un œuf extraterrestre, vous ne devriez pas avoir de mal à valider celui-ci. Pour faciliter les choses et ne pas courir après un parasite trop longtemps, nous vous conseillons tout simplement de vous rendre à un endroit où vous êtes sûr de trouver des œufs.Ainsi, il est conseillé de se rendre entre Pleasant Park et Boney Burbs, au sud de Lazy Lake, à Weeping Woods ou encore à Holly Hatchery, puisque nous en trouvons une multitude ici. Vous pouvez vous aider de notre carte ci-dessous, où plusieurs lieux sont indiqués.Sur place, il ne vous restera plus qu'à(avec la touche dédiée), ces derniers devant normalement éclore lorsque vous vous en approchez.