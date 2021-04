Marquer des armes de différentes raretés, défi semaine 7

Comment marquer des armes de différentes raretés dans Fortnite ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Lessont toujours de la partie pour cette. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi 16h pour découvrir ces nouveaux défis, lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera deSachez que pour mener à bien ce défi, la tâche la plus compliquée sera de. La rareté d'une arme se reconnaît grâce à sa couleur : Orange → Légendaire, Rose → Épique, Bleu → Rare, Vert → Atypique et Gris → Commun.De ce fait, pour valider le défi, vous allez devoir. Pour ce faire, lorsque vous êtes face à une arme, visez-là, mais au lieu de la ramasser, appuyez sur la molette de la souris si vous êtes sur PC. Cela indiquera l'arme à vos coéquipiers, sa rareté et son emplacement, ce qui peut être fort utile.Attention cependant, si vous avez modifié la touche de marquage, il faudra utiliser celle que vous avez choisie. Si vous ne vous en souvenez plus, vérifiez dans les paramètres (Contrôle → Communication → « Placer Marquer »).Maintenant que vous savez comment faire, vous devriez pouvoir valider ce défi en une seule et unique partie.