LEGO Fortnite Brick Life : la mise à jour Saint-Valentin 2025 dévoilée

Découvrez les nouveautés de la mise à jour Saint-Valentin 2025 de LEGO Fortnite Brick Life, incluant des quêtes spéciales, des activités quotidiennes et des récompenses exclusives.

Les détails de la Saint-Valentin dans LEGO Fortnite Brick Life

Tournesol et sa boutique de fleurs

Activités quotidiennes

Expérience Vampire → Les étudiants de l'Académie Mourndale testent une nouvelle potion d'invisibilité. Certains joueurs deviendront des vampires et devront chasser les autres, tandis que les survivants utiliseront leur invisibilité pour échapper aux vampires. Tous les participants recevront des "Creds", et les survivants obtiendront le trophée décoratif « Vamp Champ ».

→ Les étudiants de l'Académie Mourndale testent une nouvelle potion d'invisibilité. Certains joueurs deviendront des vampires et devront chasser les autres, tandis que les survivants utiliseront leur invisibilité pour échapper aux vampires. Tous les participants recevront des "Creds", et les survivants obtiendront le trophée décoratif « Vamp Champ ». Boxe Féline → Miaousclé a construit un ring de boxe en bord de mer près de sa salle de sport. Les joueurs s'affrontent pour rester le dernier dans le ring. Tous les participants recevront des « Creds », et le vainqueur remportera les gants décoratifs Undisputed.

→ Miaousclé a construit un ring de boxe en bord de mer près de sa salle de sport. Les joueurs s'affrontent pour rester le dernier dans le ring. Tous les participants recevront des « Creds », et le vainqueur remportera les gants décoratifs Undisputed. Course avec Drift → Les joueurs peuvent participer à une course à travers Brick Bay, en partant de Wheels n' Deals. Le plus rapide recevra des « Creds » et le trophée décoratif « Speedster ».

Améliorations supplémentaires

s'inspire du battle royale et célèbre des événements réels, comme ici la Saint-Valentin avec une mise à jour disponible dès maintenant, proposant des quêtes inédites, des activités quotidiennes et des récompenses uniques pour les joueurs.Le personnage Tournesol ouvre une boutique de fleurs à Brick Bay, juste à temps pour la Saint-Valentin. Les joueurs pourront aider les habitants en récupérant fleurs, des cartes de Saint-Valentin et des baguettes fantaisie à son stand, situé près du Trot Lot. Ces quêtes seront disponibles jusqu'au 21 février. En récompense, Tournesol offrira une « Surprise de Cupidon », pouvant contenir une Boîte de Chocolats, un objet décoratif pour personnaliser votre maison.La mise à jour introduit également des activités quotidiennes, disponibles chaque jour à 17h, heure de Brick Bay. Parmi ces activités :La mise à jour apporte également des améliorations, notamment une meilleure correspondance de l'éclairage en jeu avec l'heure de la journée à Brick Bay, et les messages des habitants apparaîtront désormais sous forme de notifications sur le téléphone du joueur. Tout cela est maintenant disponible dans LEGO Fortnite Brick Life.