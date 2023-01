Le harcèlement des joueurs devient un problème majeur pour les développeurs

L'industrie du jeu gangrénée par le harcèlement des joueurs envers les développeurs

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

est, depuis longtemps, un problème majeur de l'industrie. Les joueurs peuvent très facilement s'insulter entre eux lors d'une partie, sur les réseaux sociaux ou même sur un chat Twitch. Cette fois-ci, cependant, le problème a été soulevé paret n'est pas à prendre à la légère.a récemment été menée par Axios et les résultats sont assez inquiétants. En effet, plus depour l'occasion et, parmi eux, plus de, voire même « très sérieux ».Même s'ils n'ont pas tous été la cible d'insultes ou de menaces, ces derniers sont malgré tout. C'est un phénomène qui semble d'ailleurs majoritairement toucher les individus n'étant pas des hommes ou appartenant à la communauté LGBTQ+, bien que la gent masculine ne soit pas non plus épargnée.Selon les résultats de l'enquête, un rien se révèle être un prétexte pour insulter les développeurs, peu importe que cela concerne une sortie de jeu retardée, une modification d'une fonctionnalité ou encore le développement de l'intrigue plutôt que du style de combat.et ont ainsi alerté leur communauté sur ce qu'elle encourait à s'acharner sur leurs développeurs, comme ça a par exemple été le cas de Respawn Entertainment en septembre dernier. D'autres vont plus loincontre les internautes responsables des menaces. Néanmoins, un cinquième des personnes sondées ont déclaré que leur employeur n'avait absolument rien fait contre ça.Parmi les commentaires récoltés, certains racontent : « J'ai reçu des menaces de mort et ils ont contacté ma famille sur les réseaux sociaux, mais l'entreprise a ignoré mes inquiétudes. » Bien que le harcèlement envers les développeurs existe depuis maintenant plus de dix ans,. Il est en effet très facile pour un joueur d'entrer en contact avec sa victime en passant par Twitter ou Reddit par exemple.Face à ce problème récurrent et à l'inaction de la part de certaines sociétés,, ce qui pourrait avoir un fort impact sur l'industrie dans les années à venir.