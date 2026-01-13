L'indécence absolue d'un pack à 37 euros dans un mode créatif de Fortnite

Epic Games vient d'autoriser les microtransactions directes pour les créateurs d'îles Fortnite. Une nouveauté qui a immédiatement engendré des dérives, avec l'apparition de packs coûteux et de jeux de hasard ciblant les plus jeunes, au grand dam des parents et de la communauté.
C'était une évolution attendue, censée rapprocher le modèle économique de Fortnite
de celui de Roblox
, mais elle prend aujourd'hui une tournure inquiétante. En septembre dernier, Epic Games annonçait l'arrivée des transactions propres à chaque île, permettant aux créateurs de vendre des objets directement au sein de leurs expériences. Initialement prévue pour décembre, cette fonctionnalité a été activée le 9 janvier
. Il n'aura fallu que quelques heures pour que la situation dérape, illustrant parfaitement les dangers d'une monétisation débridée laissée entre les mains de développeurs tiers
.
Une dérive immédiate vers le jeu d'argent
Le jeu Steal the Brainrot
, l'une des expériences tierces les plus populaires de la plateforme, n'a pas perdu de temps pour exploiter cette nouvelle politique, et la méthode manque cruellement de subtilité. Comme l'ont relevé plusieurs observateurs, ce mode propose désormais un pack baptisé « Present Rot » pour la modique somme de 4 900 V-Bucks
. Pour rappel, cela équivaut à environ 37 euros si vous devez acheter un pack de 5 000 V-Bucks. Mais ce n'est pas tout, les développeurs ont intégré une roue de la fortune virtuelle
. Pour 100 V-Bucks le tour, les joueurs peuvent tenter de gagner des effets en jeu ou de petites sommes d'argent virtuel.
Cette approche agressive a immédiatement suscité l'indignation d'autres créateurs de contenu
. Richytoons, un concepteur de cartes Fortnite, a fustigé les développeurs de Steal the Brainrot :
Vous nous faites tous passer pour des méchants avec ce genre de trucs.
Même son de cloche chez Moon, partenaire de contenu Fortnite, qui souligne le danger pour le jeune public : « Le jeu UEFN le plus populaire est maintenant un jeu d'argent ciblant des enfants qui ne savent pas faire la différence. Ils dépenseront sans réfléchir des milliers de V-Bucks pour une CHANCE d'obtenir de meilleurs objets en jeu, et ils tomberont dans ce piège à chaque fois.
»
L'ironie de la position d'Epic Games
La situation est d'autant plus ironique qu'elle contredit frontalement les prises de position passées de Tim Sweeney, le PDG d'Epic Games. Il y a quelques années, l'éditeur avait été poursuivi en justice pour la présence de loot boxes jugées « prédatrices
» dans le mode Sauver le Monde, mécaniques qui avaient finalement été retirées. À l'époque, Tim Sweeney déclarait vouloir que les joueurs sachent exactement ce qu'ils achètent.
Aujourd'hui, bien qu'Epic ne soit pas le créateur direct de Steal the Brainrot, l'entreprise fournit les outils et la plateforme qui rendent ces dérives possibles
. De nombreux parents sur Reddit
s'inquiètent désormais de la difficulté de superviser l'expérience de jeu de leurs enfants, face à des développeurs tiers sans scrupules concevant des pièges financiers sophistiqués.
Pour l'heure, Epic Games ne semble pas décidé à faire marche arrière. Brian Sharon, responsable de la communication chez Epic Games, a confirmé que les offres actuelles respectent leurs directives :
Les développeurs doivent rester dans la fourchette de prix de 50 à 5 000 V-Bucks et rendre les probabilités numériques transparentes lorsqu'ils proposent des objets aléatoires payants.
Il reste à voir si la grogne des joueurs poussera l'éditeur à durcir ses règles ou si ces pratiques deviendront la nouvelle norme du métavers d'Epic Games.
commentaires (2)
Il on aucune espèce de respect des joueurs c'est comme quand il ont enlevé les vbucks dans sauver le monde mais uniquement pour ce qui l'on acheté à partir de début 2024, encore un mouv de chien
Tiens donc epic games ne serait pas si gentil que ça oh non im choked about that