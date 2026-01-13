L'indécence absolue d'un pack à 37 euros dans un mode créatif de Fortnite



le 13 janvier 2026 à 16h49 Publié par Corentin Rimbert le 13 janvier 2026 à 16h49

Epic Games vient d'autoriser les microtransactions directes pour les créateurs d'îles Fortnite. Une nouveauté qui a immédiatement engendré des dérives, avec l'apparition de packs coûteux et de jeux de hasard ciblant les plus jeunes, au grand dam des parents et de la communauté.