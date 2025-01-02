Infliger des dégâts à des adversaires dans l'Arène du Shogun, défi Fortnite saison 1 chapitre 6

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 02 janvier 2025 à 11h50
Infliger des dégâts à des adversaires dans l'Arène du Shogun est un défi de la semaine 4 de la saison 1 de Fortnite chapitre 6. Retrouvez nos astuces pour le valider.
Infliger des dégâts à des adversaires dans l'Arène du Shogun, défi Fortnite saison 1 chapitre 6
La saison 1 du chapitre 6 de Fortnite ne déroge pas aux fameuses quêtes, qui sortent toutes les semaines et demandent aux joueurs d'effectuer quelques actions sur le champ de bataille, dans le but de récolter de l'XP. Cette expérience sert à gagner des niveaux, pour obtenir des étoiles qui débloquent des récompenses du Passe de combat, dans lequel nous retrouvons moult cosmétiques, mais aussi des V-bucks. Même si ces quêtes sont plus faciles qu'auparavant, certaines restent compliquées pour les joueurs, notamment celle qui demande d'infliger des dégâts à des adversaires dans l'Arène du Shogun.

Infliger des dégâts à des adversaires dans l'Arène du Shogun dans Fortnite

Ce défi peut paraître difficile puisqu'il est difficile de savoir où se trouve cette fameuse Arène du Shogun qui n'est pas marquée sur la carte de Fortnite. C'est pourquoi nous vous donnons les détails pour réaliser ce défi rapidement.

Effectivement, nul besoin de chercher un endroit précis pour trouver l'Arène de Shogun, dans le but d'infliger des dégâts à d'autres joueurs, étant donné que le lieu apparaît seulement au bout du quatrième cercle de la tempête, soit après une dizaine de minutes de jeu.

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À ce moment, une île apparaîtra dans le ciel, à la manière des différentes îles volantes ces dernières années, comme l'île du butin.

Vous pourrez la rejoindre via les aérations en dessous d'elle. Ensuite, infligez des dégâts à des adversaires. S'il n'y a aucun autre joueur, pas de panique, vous pourrez compter sur le boss qui est sur place. 300 points de dégâts sont nécessaires.

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Vous pouvez découvrir tous les autres défis de la semaine 4 de la saison 1 du chapitre 6 de Fortnite.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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