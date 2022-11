Fouiller une benne à ordures ouverte pour trouver les derniers travaux du scientifique, défi Paradis Fortnite

Fouiller une benne à ordures ouverte pour trouver les derniers travaux du scientifique

Lessont toujours de la partie pour cette, et ne connaissent pas de changement majeur, en suivant le modèle de ces dernières saisons. Valider des défis vous permet de remporter de l'XP et de franchir des paliers, pour débloquer des étoiles et donc des récompenses. Les joueurs en ont désormais l'habitude, des défis spéciaux sont également proposés, lesquels font avancer l'histoire, permettant de récupérer de l'XP en bonus. L'un de ces défis vous demandera de vousLessont disponibles depuis de nombreuses années suret sont placées un peu partout sur la carte. Cependant, avec l'évolution de celle-ci ces dernières semaines, il semblerait que desne soient plus présents. De fait, si vous ne savez pas où chercher, sachez que si vous vous rendez à Tainted Towers (Tilted Towers) ou encore à Shiny Sound, vous aurez un large choix.Dans ces deux villes, nous trouvons effectivement des, dans lesquelles il suffit de se cacher pour valider le défi. En vous cachant dedans, une note,, apparaîtront. Vous n'avez plus qu'à les récolter pour terminer cette quête du Paradis et en obtenir une nouvelle.Ci-dessous, sur notre carte, vous pouvez retrouver quelques. Sauter dedans une fois est suffisant pour faire apparaître les travaux.Les défis Paradis sont de retour pour la dernière ligne droite de la saison 4 du Chapitre 3 de Fortnite. Si vous n'avez pas suivi l'actualité, un nouveau Chapitre sortira en décembre