Fortnite Wrapped 2022 : Obtenez un récapitulatif de votre année sur le battle royale

Obtenir son Fortnite Wrapped 2022

Obtenir son Fortnite 2022 Wrapped

Avec la fin d'année qui approche, de nombreux jeux permettent aux utilisateurs d'avoir un récapitulatif de leurs douze derniers mois, ce qui est également proposé sur des plateformes comme Twitch ou Spotify, chose qui est souvent très demandée par la communauté.ne le propose pas officiellement, puisque Epic Games n'a travaillé sur aucune fonctionnalité de la sorte, mais grâce à un site tiers, comprenez qui n'est pas affilié à Epic Games, il est possible d'avoir un petitEn 2022,a bien évolué et a même accueilli un nouveau chapitre, bien plus tôt que ce que nous pensions, après seulement quatre saisons dans le chapitre 3. De fait, nombreux ont été les joueurs à s'intéresser au battle royale, que ce soit le temps de quelques parties ou de manière plus récurrente. C'est pourquoi leest quelque chose de recherchée par une partie de la communauté.Pour l'obtenir, c'est très simple. Il suffit de vous rendre sur le site fnzone.es , qui vous permet d'avoir le résumé de votre année 2022, en rentrant simplement votre pseudo Epic Games (en bas de la page). Ensuite, vous obtiendrez différentes informations, telles que vos heures jouées en 2022, le nombre de victoires royales, le nombre d'éliminations et le nombre de parties jouées, permettant notamment d'avoir votre ratio de l'année. Vous pourrez également découvrir durant quelle saison vous avez le plus joué àen 2022.Une fois vos résultats récupérés, vous pourrez ensuite les comparer avec vos amis et les partager sur vos réseaux sociaux, afin de voir qui s'en est le mieux sorti et qui a le plus joué à. Rappelons que jusqu'à la fin de l'année, vous pouvez obtenir quelques récompenses grâce à la Fête Hivernale , notamment des skins. Vous pouvez aussi récupérer la tenue Papa Guff gratuitement