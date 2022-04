Fortnite : Fortle, la version Wordle du battle royale

Fortle, le Wordle de Fortnite

Vous avez six essais pour trouver un mot de cinq lettres.

Les lettres grisées ne sont pas dans le mot.

Les lettres violettes sont dans le mot, mais pas à la bonne place.

Les lettres oranges sont dans le mot et à la bonne place.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Vous n'êtes probablement pas passé à côté des phénomènes World, SUTOM ou encore TUSMO ces dernières semaines. Il s'agit de mini-jeux reprenant tout simplement le concept du célèbre jeu télévisé Motus, lequel a cessé d'être diffusé en 2019. Face au succès de ces jeux en ligne, diverses variantes ont vu le jour, que ce soit pour la géographie, le cinéma, le sport et bien d'autres choses.En effet, le site fortniteskin.com a mis en place Fortle , qui reprend le concept de Wordle, avec des mots propres à l'univers du battle royale. Le principe reste le même : trouver un mot de cinq lettres, en six essais. Le seul bémol est qu'il n'est disponible en anglais. Il faut donc avoir un bon niveau d'anglais, ou connaître à la perfection Fortnite.Concernant son fonctionnement, voici les points les plus importants :Lors des premiers essais, vous devrez alors tenter de trouver un maximum de lettres, et en éliminer d'autres, en utilisant des mots variés. Avec de la chance, vous aurez, déjà, des lettres bien placées, vous donnant un indice sur le mot du jour., ce qui rend les choses un peu moins difficiles.propose également un suivi des statistiques, ce qui veut dire que vous pouvez vous amuser, avec vos amis, et prouver que vous êtes meilleurs qu'eux.Concernant TUSMO, sachez que vous pouvez retrouver la solution du mot du jour et de la suite du jour, directement sur notre portail dédié