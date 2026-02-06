Fortnite : Voici comment jouer au mode Zéro Construction, qui n'a pas été supprimé

La dernière mise à jour de Fortnite sème le doute parmi les fans. Le célèbre mode Zéro Construction semble introuvable pour beaucoup depuis les changements du 5 février. Rassurez-vous, Epic Games ne l'a pas supprimé. Voici comment naviguer dans les menus pour retourner au combat sans construire le moindre mur.
Depuis le déploiement de la mise à jour du 5 février, une vague de confusion traverse la communauté de Fortnite
. Les joueurs habitués à lancer leurs parties sans se soucier des mécaniques de construction se sont retrouvés face à une interface modifiée, cherchant désespérément leur mode de jeu favori
. Les rumeurs ont vite enflé sur les réseaux sociaux : Epic Games aurait-il supprimé le Zéro Construction ?
La réponse est heureusement non, mais l'éditeur a bel et bien revu sa copie concernant l'ergonomie de ses menus, rendant l'accès à cette playlist un peu moins évident au premier coup d'œil.
Une interface repensée qui sème le trouble
Fortnite n'est plus le simple Battle Royale qu'il était à ses débuts
. Avec l'ajout constant de nouveaux modes créatifs, de concerts virtuels et d'expériences variées comme LEGO Fortnite ou Rocket Racing, le menu principal du jeu est devenu une véritable usine à gaz. Pour tenter de mettre de l'ordre dans ce chaos visuel, les développeurs ont procédé à un nettoyage du salon d'accueil. C'est cette volonté de simplification qui a paradoxalement compliqué la vie des adeptes du Zéro Construction
.
Auparavant mis en avant comme une playlist distincte et immédiatement accessible, le Zéro Construction est désormais traité comme une variante, ou une option, au sein des modes principaux
. Cette subtilité d'interface a suffi à faire croire à une suppression pure et simple, alors que le mode continue d'attirer des centaines de milliers de joueurs quotidiens qui préfèrent le tir pur à la gestion des matériaux.
Comment retrouver et activer le Zéro Construction dans Fortnite
Si vous faites partie des joueurs désemparés devant leur écran, pas de panique. Le mode est toujours là, niché dans les paramètres du salon, au même endroit que les options pour la taille de l'équipe ou le remplissage de la section. Voici la marche à suivre détaillée pour configurer votre partie :
- Connectez-vous à Fortnite comme vous le faites habituellement pour accéder au lobby.
- Sélectionnez un mode de jeu compatible avec le Zéro Construction (cela inclut le Battle Royale classique, mais aussi Fortnite OG, Reload ou encore Blitz).
- Une fois le mode choisi, dirigez votre regard au-dessus du bouton jaune « Jouer ». Vous devriez voir les options actuelles, affichant par exemple « Construction, Solo ».
- Cliquez sur cette zone pour ouvrir la fenêtre contextuelle des paramètres.
- C'est ici que vous trouverez l'option à cocher ou le bouton indiquant « Zéro Construction ». Sélectionnez-le.
- Profitez-en pour ajuster vos autres préférences, comme le mode Classé ou la taille de votre escouade.
- Cliquez sur « Fermer » pour valider vos changements et revenir au salon, puis lancez la recherche de partie.
Il est important de souligner que ce changement d'interface ne reflète en rien une baisse d'intérêt d'Epic Games pour ce mode. Au contraire, le Zéro Construction a été une révolution pour le titre
, permettant de ramener des joueurs lassés par la construction intempestive, souhaitant axer leur expérience sur le combat pur.
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