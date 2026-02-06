Fortnite : Voici comment jouer au mode Zéro Construction, qui n'a pas été supprimé



le 06 février 2026 à 12h39 Publié par Corentin Rimbert le 06 février 2026 à 12h39

La dernière mise à jour de Fortnite sème le doute parmi les fans. Le célèbre mode Zéro Construction semble introuvable pour beaucoup depuis les changements du 5 février. Rassurez-vous, Epic Games ne l'a pas supprimé. Voici comment naviguer dans les menus pour retourner au combat sans construire le moindre mur.